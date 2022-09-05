DÜNYA
05 Eylül 2022 - 20:02

Belçikalı ekonomistten Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceği iddiası

Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini ortaya koydu.

DÜNYA
05 Eylül 2022 - 20:02
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Belçikalı ekonomistten Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceği iddiası


Belçika'da ünlü bir ekonomist tarafından yapılan analiz ülke gündemine oturdu. Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant katıldığı bir televizyon programında, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini iddia etti. Colmant, “İçinden geçtiğimiz enerji krizi Covid krizinden çok daha büyük bir kriz. 2008'de borsayı yönetiyordum. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum. Bu durumda sosyal devlet yaşayabilir mi” dedi.

"Tespit yapmak yetmez, çözüm üretilmeli"



Büyük bir sosyal faciaya doğru gidildiğini söyleyen Colmant, devletlerin vatandaşları için çözümler üretebileceğini belirterek, “2008 yılında nasıl bankalar kurtarıldı ise şimdi de benzer bir girişim halk için yapılmalı” dedi. Colmant, enerji fiyatlarına tavan fiyat konulması ve halkın mali bakımdan indirimler yoluyla desteklenmesinin bir çözüm getireceğini izah etti.

Belçika'da birden fazla iflas olacak

Mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten Colmant, Belçika'da birden fazla şirketin iflas edeceğini meydana çıkardı. Bu süreçte Belçika halkına gerekli desteğin sağlanmaması durumuna değinen Colmant, “Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Böyle giderse Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek” dedi.

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