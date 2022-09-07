GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:31

Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, bisiklete binmek ve ayakkabı giymek için yardım bekliyor

Iğdır'da 2019 yılında evlerinin bahçesindeki tandıra düşen ve belden aşağısı yanan küçük çocuk, ameliyat olup bisiklete binmek ve tüm arkadaşları gibi ayakkabı giymek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 13:31
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Belden aşağısı tandırda yanan Fatmanur, bisiklete binmek ve ayakkabı giymek için yardım bekliyor


Iğdır merkez Karakuyu köyünde Asiye-Sadullah Çakmaz çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan Fatmanur Çakmaz (6), 7 Kasım 2019'da evlerinin bahçesinde bulunan tandıra düştü. Küçük çocuğunun bağrışlarına koşan anne Asiye Çakmaz, çocuğunu tandırdan çıkardı. Fatmanur'un göğüs, kalça, ayak bölgelerinde 2'nci ve 3'üncü derece yanıklar oluştu.

Olayı anlatan Baba Sadullah Çakmaz, “2019 yılında kızım Fatmanur Çakmaz tandıra düştü. Ondan sonra bizi direkt Erzurum'a sevk ettiler. Erzurum'da 6-7 ay kaldık. Orada tedavi süreci başladı ancak derin yanıklar olduğu için tam anlamıyla tedavi yapamadılar. Ondan sonra bir iki yıl geçtikten sonra İstanbul'a götürdük. İstanbul'da da iki ay kadar kaldık orada da 18, 19 ameliyat oldu” dedi. Geçen yıl kızının vücudunun kuruduğunu ve sertleşme olduğunu anlatan Çakmaz, “Tedavi için Ömer Özkan hocayı bize önerdiler. Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Ömer Özkan hoca çocuğu gördü. Diğer doktorlara 'işte bu gibi yapacaksınız' diye talimat verdi. Biz de kendisi ameliyat edecek zannettik ancak ameliyata girmedi. Ameliyata giren doktorlar da 'biz beceremedik' dedi. Bize 'biraz da parmakları açarsak parmakları kaybedebiliriz' dediler. Bizde maddi kısım olmadığı için biz bu ameliyatı yapamıyoruz. Ömer Özkan hoca bu işin erbabıdır, bu işi çok iyi biliyor. Onun için de maddi durumumuz kısıtlı, ücretli olduğu için biz de tedavi yapamıyoruz" dedi. Baba Çakmaz, kızının ameliyatı için hayırseverlerden yardım beklediğini söyledi.



"Ayak altı derisi sertleşmiş yürüyemiyor, ağlıyor"

Anne Asiye Çakmaz da kızının durumunun kötü olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:
“Fatmanur'un vücudu çok kötü bir şekilde yanmış. Vücudu sert, bir yere gidemiyor, hep ayaklarına bakıyor, ağlıyor, üzülüyor. Ayakkabı giyemiyor, ayak parmakları birbirinden ayrılmış. Ayak altı derisi sertleşmiş yürüyemiyor, ağlıyor. Sürekli hep ayaklarına bakıyor, diyor 'anne bu ayaklarım neden böyle oldu."

"Bacağım iyileşseydi ben de mutlu olurdum"

Fatmanur'u Antalya'ya götürdüklerini anlatan Çakmaz, "Bizim de maddiyatımız çok kötü. Sadece Ömer Özkan hoca yapabilir, onun için yardım istiyoruz. İnşallah Fatmanur'un durumu iyi olur o da iyileşir ömrüm boyunca herkese dua ederim” şeklinde konuştu.

Tandıra düşerek vücudunun çeşitli yerleri yanan Fatmanur Çakmaz (6) ise, bisiklete binmek ve ayakkabı giymek istediğini söyleyerek, “Benim bacağım iyileşseydi ben de mutlu olurdum. Benim babam bana bisiklet verirdi, ben bisiklet sürerdim. Misal bacağım iyileşseydi...Ben doktor amcaya 'benim bacağımı iyileştir, iyileştir' dedim. Benim bacağım ağrıyor” dedi.

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Haber Editörü
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