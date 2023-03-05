KAMU PERSONELİ
05 Mart 2023 - 23:00

Belediye personel alımını başlattı! Son tarih geldi çattı: Sınav yok, şart yok!

İş arayan insanlar için kurumların personel alım süreçleri hızla devam ediyor. Peki hangi belediye personel alımı yapıyor? Kimler başvuru yapabilecek? Tüm detaylar haberimizde.

KAMU PERSONELİ
05 Mart 2023 - 23:00
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Belediye personel alımını başlattı! Son tarih geldi çattı: Sınav yok, şart yok!
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Devlet kurumlarında çalışmak isteyen genç insanlar için kurumların yaptığı personel alımları hız kesmeden devam ediyor. O belediye de iş arayan insanlara müjdeyi verdi! Peki başvuru şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O BELEDİYEDEN İŞ ARAYAN GENÇLERE MÜJDE

Devlet kurumlarında çalışmak isteyen gençler için Kırıkkale Delice Belediyesi tarafından yeni bir iş ilanı haberi yayımlandı. Kırıkkale Delice Belediyesi personel alımı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum edilmeyen, 18-40 yaş aralığındaki ve Delice bölgesinde ikamet eden adaylar başvuru yapabilecek. 



Delice Belediyesi Personel Alımları

Kırıkkale Delice Belediyesi personel alım başvurusu yapılırken başvuru dilekçesi, adli sicil kaydı, çalışmaya engel olmadığına dair sağlık raporu, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, son 6 ay içinde çekilen 2 tane güncel fotoğraf, banka hesap numarası, askerlik belgesi götürmek gerekiyor. Adaylar büro elemanı kadrosuna başvuru yapabilecek ve başvurular 4 Mart tarihinde bitecek. Başvuruların Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 10 Delice Kırıkkale adresine şahsen giderek yapılması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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