Belediye personel alımını başlattı! Son tarih geldi çattı: Sınav yok, şart yok!







O BELEDİYEDEN İŞ ARAYAN GENÇLERE MÜJDE







Devlet kurumlarında çalışmak isteyen genç insanlar için kurumların yaptığı personel alımları hız kesmeden devam ediyor. O belediye de iş arayan insanlara müjdeyi verdi! Peki başvuru şartları ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Devlet kurumlarında çalışmak isteyen gençler için Kırıkkale Delice Belediyesi tarafından yeni bir iş ilanı haberi yayımlandı. Kırıkkale Delice Belediyesi personel alımı için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, kamu haklarından mahrum edilmeyen, 18-40 yaş aralığındaki ve Delice bölgesinde ikamet eden adaylar başvuru yapabilecek.Kırıkkale Delice Belediyesi personel alım başvurusu yapılırken başvuru dilekçesi, adli sicil kaydı, çalışmaya engel olmadığına dair sağlık raporu, ikametgah belgesi, kimlik fotokopisi, son 6 ay içinde çekilen 2 tane güncel fotoğraf, banka hesap numarası, askerlik belgesi götürmek gerekiyor. Adaylar büro elemanı kadrosuna başvuru yapabilecek ve başvurular 4 Mart tarihinde bitecek. Başvuruların Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 10 Delice Kırıkkale adresine şahsen giderek yapılması gerekiyor.