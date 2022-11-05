Belediye yardımı nedir, nasıl alınır? Belediye para yardımı başvuru şartları







BELEDİYE YARDIMI NASIL ALINIYOR







BELEDİYE YARDIMI BAŞVURU AŞAMALARI

BELEDİYE YARDIMI NE KADAR

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BELEDİYE NAKİT YARDIMI BAŞVURU FORMU

BELEDİYE YARDIMLARI NE ZAMAN HESABA GEÇER

BELEDİYE HANGİ YARDIMLARI YAPAR

BELEDİYE NAKİT YARDIMINI KİMLER ALIR

BELEDİYE NAKİT YARDIMI BAŞVURU BELGELERİ

Dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla belediyelerin sağladığı yardımlar ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki belediye yardımları nedir? Belediye yardım başvurusu nasıl yapılabilir? Yardımlardan kimden faydalanabilir? Belediye yardımları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Belediyeler dar gelirli vatandaşlara birçok destek ermektedir. Belediyeler nakit yardımı yaptığı gibi giysi, yakacak gibi yardımlarda da bulunur. Hangi ilçeye bağlıysanız o belediyeye giderek sosyal yardım almak için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz doldurulması çok önemlidir.Aynı zamanda bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden de başvuru seçeneği sunduğu bilinmektedir.Verilen yardımlar her belediyeye göre değişkenlik gösterdiği için başvuru aşamaları da değişkenlik gösterebilmektedir. Şahsen belediyeye giderek yardım talebinde bulunmak istediğinizi söylediğinizde size verilecek olan başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurmanız gerekir. Nakit yardımı isteyen vatandaşların şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bazı belediyeler kendi internet siteleri üzerinden de başvuru imkanı vermektedir. Nakit yardımı için e-Devlet sistemine giriş yaparak başvuru da yapılabilmektedir. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubesinden e-Devlet şifresi alabilirsiniz. E-Devlet sisteminden başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 sitesine giriş yapabilirsiniz ve başvuru formunu doldurabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra süreç belediye tarafından incelenir ve giyecek, kırtasiye yakacak gibi yardımlardan faydalanabilirsiniz.Belediyeler dar gelirli vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. Belediyeden nakit yardımı alabilmek için gelirin asgari ücretin üçte biri ya da daha altında olması gerekiyor. Belirlenen duruma göre yardımlar 400-500 ve 750 TL olabiliyor. Nakit yardımı yanında belediyeler yaşanan afetler sonrasında da vatandaşlara gıda, erzak ve kira yardımı yapabilmektedir.Belediyeye yaptığınız yardım başvuruların sonuçları belediyeye göre değişmektedir. Bağlı olduğunuz belediyenin yoğunluk durumuna göre genel olarak 1 ay içinde açıklanır. Yapılan başvurular incelenip kişinin verdiği bilgilerin doğruluğu onaylandığında talep edilen yardım karşı tarafa aktarılır. Belediyeye yapılan nakit yardımı başvuruları e-Devlet sistemine giriş yaparak ve ALO 153 numarasını arayarak öğrenilebilmektedir. E-Devlet üzerinden başvuru sonucunuzu sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor.Belediyeye yaptığınız nakit yardımı başvurunuzun sürecini belediyeyi arayarak ve e-Devlet sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenebilirsiniz. Belediyelerin yardım için verdiği başvuru formu bir tanedir. Verilen formda kişiden belirli bilgileri doğru şekilde doldurması istenir. Başvuru formunda ev içinde yaşayan kişi sayısı ve haneye giren gelirin ne kadar olduğunun doldurulması istenir. Aynı zamanda aile içinde çalışan ve çalışmayan kişi sayıları da değerlendirilir. Başvuru formu incelendikten sonra onaylanıp onaylanmadığını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.Belediyeye yapılan başvuru formları değerlendirilip başvurunuz onaylanmasından sonra nakitler kişinin hesabına geçer. Bazı belediyeler bayramlardan önce de nakit desteği vermektedir.Belediyeler gıda, yakacak ve kırtasiye gibi birçok yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaktadır. Aynı zamanda nakit, erzak, eğitim, yaşlı, burs ve giysi yardımları da belediye tarafından yapılan yardımlardandır. Aynı zamanda belediyeler şehit ve gazi yakınlarına da yardım eder, sağlık, kira, süt, medikal malzeme, engelli, yeni doğan bebekler için yardımlar da bulunur.Belediyenin nakit yardımından faydalanılması için ilk olarak başvuru yapılması ve belediye görevlilerinin eve gelerek inceleme yapması gerekmektedir. Eğer belediye nakit yardımı yapılmasını uygun görürse ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakit yardımı yapılır. Aynı zamanda belediyenin nakit yardımından muhtaç ve işsiz kişiler, dar gelirli aileler, işi olmayan ya da düzenli geliri olmayan engelli vatandaşlar, ihtiyaç sahibi olan şehit ve gazi yakınları, kronik hastalık sebebiyle çalışamayan kişiler, geliri olmayan yaşlılar ve ihtiyaç sahibi asker yakınları olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda afetzede, dul, yetim, düşkün kişiler de belediye yardımlarından faydalanabilmektedir.Belediyelerin nakit yardımı ya da diğer yardımlarından faydalanabilmek için kimlik kartı, ikamet belgesi, gelir belgesi, muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi, SGK işsizlik belgesi, vukuatlı nüfus kayıt örneği, engelli bireyler için sağlık raporu istenmektedir.