Belediye yardımları başladı! Hane başı 2.500 TL yardım ödenecek: Bu kentte yaşayanlar hemen başvursun

Gaziantep Şahinbey Belediyesi'nden vatandaşa 2.500 TL destek!
İŞTE DESTEĞİN DETAYLARI...
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde büyük bir haber var! Şahinbey Belediyesi, vatandaşlarına 2.500 Türk Lirası tutarında mali yardım sunuyor. Bu yardıma başvurmak için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor. Ayrıca MESEM programına katılan öğrencilere aylık 500 TL, yıllık 6.000 TL olmak üzere toplam 250 milyon liraya ulaşan bir destek sağlanıyor. Şahinbey Belediyesi'nin bu yardımı Gazianteplilerin yüreğini ısıtıyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime toplam 2 milyon 233 bin TL destek sağlamaya devam ediyor. Gaziantep sınırları içerisinde yaşayan herkes başvuruda bulunabilir. Şahinbey Belediyesi, bu konuda özel olarak ilgileniyor ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların sorunlarına çözüm bulunacak. Başvurunun bölge vatandaşları için hızlı ve kolay bir şekilde yapılması bekleniyor. Kimler yararlanabilir, nereye başvurulur ve şartlar nelerdir gibi sorular büyük ilgi uyandırdı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz. Bu fırsat kaçırılmamalı!
BELEDİYENİN YETİM DUL VE YAŞLI DESTEKLERİ BULUNUYORGaziantep'in Şahinbey ilçesinde büyük bir haber var! Şahinbey Belediyesi, gerçek yardıma ihtiyacı olan herkese 2.500 Türk Lirası tutarında mali destek sunuyor. Bu yardıma başvurmak için belirli koşulları yerine getirmek gerekiyor. Yetimlere, yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara da çok sayıda hibe verilmektedir. Ayrıca engelli bakımına muhtaç olanlar için de yeni bir kota belirlendi. Bu uygulama ile engellilerin sağlık giderlerini karşılamak mümkün. Şahinbey Belediyesi dört ana kategoride yardım sunuyor. Bunlar 1.000 Türk Lirası, 1.500 Türk Lirası, 2.000 Türk Lirası ve son olarak 3.000 Türk Lirası tutarında yardım yapılıyor. Belediye, öğrencilere en çok yardım yapan belediyeler arasında yer almayı başarmıştır. Öğrencilere daha rahat bir eğitim hayatı sunmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ortak projeler yürütülmekte. Yardım başvurusu için belediye binasına ya da belediyenin internet sitesine gidilebilir. Bu fırsat kaçırılmamalı!
BU YARDIMI KİMLER ALABİLİR?Şahinbey Belediyesi, eğitimlerinde başarılı olan öğrencilere ek destek sağlayabilir. Bazı öğrenciler burs alabilir, ancak örgün eğitimde olanlar belirli bir not seviyesine ulaşmaları halinde geri ödemesiz burs alabilirler. Uzaktan eğitim veya açık öğretimdeki öğrencilerden burs kabul edilmemektedir. Belediye bu yardımların yanı sıra paket ve gıda yardımı da yapmaktadır.
SADECE ŞAHİNBEYLİLER İÇİN DEĞİL!Gaziantep'te ikamet eden tüm ihtiyaç sahipleri bu desteğe başvurabilir.
ÖĞRENCİLERE DE DESTEK VERİLECEK!Şahinbey Belediyesi, bir devlet üniversitesini kazanan ve ilçe sınırları içerisinde ikamet eden öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla 3.000 TL burs tahsis etme kararı aldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ayrıca maddi desteğin yanı sıra 10.000 kişilik bir yaşam desteği de sağlayacaklarını açıkladı. Bu bursun temel amacı, öğrencilere defter, kitap ve kırtasiye gibi okul malzemelerini küçük bir miktar da olsa bağışlamak. ÖĞRENCİLER 3.000 TL'LİK DESTEĞE NASIL BAŞVURACAĞINI MERAK EDİYOR
Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencilerine maddi destek sağlamak için 3.000 TL'lik burslar sunuyor! Başvurular belediyenin resmi internet sitesi veya belediyenin ziyareti ile yapılabilir. Gerekli şartları ve belgeleri taşıyan herkes bu fırsatı kullanabilir. Burslar, eğitim desteği, araç gereç ve gıda desteği, barınma desteği ve tatil desteği gibi sosyal yardımları içeriyor. Ayrıca yoksul, muhtaç ve yaşlı veya hasta vatandaşlar da bu yardımlardan yararlanabiliyor. Tüm yardımlar, Şahinbey Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla gerçekleştiriliyor. İlgi alanına giren öğrenciler için bu müthiş fırsatı kaçırmayın ve hemen başvurun!