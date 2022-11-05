YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:12

Belediye yardımları nelerdir, kimleri kapsar? Belediye yardımı başvuruları nereden yapılır? Belediyeden sosyal yardım alma şartları

Birçok belediye ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyacını karşılamak için çeşitli sosyal yardımlar yapmaktadır. Peki, belediye yardımları nelerdir, kimler faydalanabilir? İşte belediyelerin sosyal yardımlarıyla ilgili detaylar...

YAŞAM
05 Kasım 2022 - 12:12
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Belediye yardımları nelerdir, kimleri kapsar? Belediye yardımı başvuruları nereden yapılır? Belediyeden sosyal yardım alma şartları


Belediyelerin dar gelirli vatandaşlara yaptığı yardımlar, ihtiyaç türüne göre planlanmaktadır. Belediyeler vatandaşların bütün ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yardımlar düzenlemektedir. Söz konusu yardımlar; dar gelirli ailelere, yaşlılara, öğrencilere ve engellilere ayrı olarak yapılmaktadır.

BELEDİYELER HANGİ ALANLARDA YARDIM YAPIYOR?

Belediyeler tarafından ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar; yardım parası, erzak yardımı, kömür yardımı, süt yardımı, eğitim yardımı ve asker ailesi yardımlarıdır.



Bunların yanı sıra; ilaç ve bakım yardımı, bez ile mama yardımı, kira yardımı, kırtasiye yardımı, engelli vatandaşlara sunulan yardımlar ve giysi yardımları da yapılmaktadır.

BELEDİYE NAKDİ YARDIM NASIL ALINIYOR?

Nakdi yardımlar ihtiyaç sahiplerine nakit verilen maddi yardımdır. Bu yardım belli bir süre içinde ihtiyaç sahiplerine verilir.

Bu yardımı almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin ikamet bölgelerinde bulunan belediye binalarına giderek başvuru yapması gerekiyor.

BELEDİYE AYNI YARDIM NASIL ALINIYOR?

Bu yardım para desteğinin yanı sıra kişilerin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu yardım kapsamına; yakacak, gıda, kırtasiye, giyim, yaşlı bakımı, burs, bez ve mama, kira, engelli bireylere yapılan yardımlar, ilaç ve tıbbi destekler gibi yardımlar girmektedir.

Nakdi yardımda olduğu gibi ayni yardım başvuruları da bizzat belediyeye gidilerek yapılmaktadır.

 belediye sosyal yardımları

BELEDİYE YARDIMI BAŞVURULARI NEREYE YAPILIR?

Kimi belediyeler yardım başvurularını bizzat alırken, kimileri de resmi internet siteleri üzerinden açtıkları başvuru ekranından başvuruları almaktadır.

Yardım talebinde bulunacak ihtiyaç sahiplerinin gerekli başvuru şartlarını taşıyor olması gerekiyor. Bu kapsamda başvuru öncesinde belediyenin sunduğu şartlar hakkında bilgi alınmalı ve bu doğrultuda başvuru yapılmalıdır.

İhtiyaç sahipleri başvurularını tamamladıklarında, yetkililer tarafından verdikleri bilgilerin doğruluğu araştırılır ve bu doğrultuda başvuruları bir sonuca bağlanır.

BELEDİYE YARDIM ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILIYOR?

Nakdi desteklerden yararlanan vatandaşların ödemeleri belediye tarafından belirlenen tarihte PTT hesaplarına yatırılmaktadır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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