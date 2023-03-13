Belediyede çalışırım diyenlere iş fırsatı! Elini çabuk tutan yüksek maaşla işe başlayacak







BAŞVURU KOŞULLARI







BAŞVURU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Halıköy Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosunda personel alımı yapılacak. 17 Nisan tarihinde başlayan başvurular 19 Nisan'da son bulurken başvuru için yapılması gerekenler ve şartlar ilan içerisinde yayınlandı. Belediye üzerinde işe girmek isteyenlerin araştırdığı alıma ilişkin tüm detaylar...657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15/A maddesindeki özel şartlara bakılarak kişilerin vücut kitle endeksine bakılarak erkekler için en az 1.67 cm boy ve kadınlar için ise 1.60 cm boy şartı aranıyor. Boyun 1 metreden fazla olan kısmıyla beraber kilo arasında en az 10 ve en fazla 10 kilogram olmasına dikkat edilir.Yapılacak olan sınav tarihine kadar 30 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Geçmiş zamanlarda kamu kurumlarında çalışma hayatı olanların disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerden ötürü çıkarılmamış olması gerekir.17 Nisan tarihinde başlayacak olan başvurular için mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne (Halıköy Belediyesi Hizmet Binası Fatih Mahallesi Belediye Bulvarı No:18/1 Halıköy Kasabası KADIŞEHRİ/YOZGAT) şahsen müracaat ederek işlemler gerçekleştirilir.