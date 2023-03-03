Belediyeden nakit ve gıda yardımları başladı! Bu şehirde yaşayanlar hemen başvuru yapabilir!







ÇANKIRI BELEDİYESİ YARDIM ELİ UZATTI!







Çankırı Belediyesi yardım için bir çok proje yürütmektedir. Temel ihtiyaçlar, eğitim, bakım gibi bir çok alanda destek verilmektedir. Bu yardımlardan faydalanmak için başvuruda bulunmalısınız. Erzak, burs yardımları da bulunmaktadır. Başvurular nasıl gerçekleştirilmektedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Çankırı Belediyesi başvuru yapan vatandaşlar için bir çok proje yürütmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar sürdürmektedir. Bunlar arasında gıda, kıyafet, eğitim, sağlık, bakım gibi hizmetler sunmaktadır.Çankırı Belediyesi başvuruları şu şekilde gerçekleştirilmektedir: - Çankırı Belediyesi resmi web sitesine giriniz. -Hizmetler menüsü içerisinde 'Sosyal Yardım' seçeneğini seçiniz. -'Sosyal Yardım Başvuru Formu'nu indiriniz. - Formu doldurarak gerekli belgeleri tamamlayınız. - Formu ve belgeleri Çankırı Belediyesi’nin Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi'ne posta veya elden bir şekilde teslim etmelisiniz. Başvurular değerlendirilir ve uygun olan yardım desteği sağlanmaktadır. Çankırı Belediyesi nakdi yardımda bulunmaktadır. Yardımlar ise şu şekildedir: - Gıda Yardımı: Gıda kolileri, market alışverişi çeki veya sıcak yemek imkanı sunulmaktadır. - Giyim Yardımı: Kıyafet, ceket, ayakkabı, mont, eldiven gibi giyinecek kıyafetler verilmektedir. - Yakacak İhtiyacı - Sağlık Yardımı: Sağlık harcamaları karşılanmalı ve tarama ihtiyacı sağlanmaktadır. - Eğitim Yardımı: Kırtasiye malzemeleri ihtiyacı, okul kıyafetleri, çanta gibi ihtiyaçlar sağlanacaktır. Çankırı Belediyesi'nin web sitesinden veyahut Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi'nden başvuru yapabileceksiniz. Çankırı Belediyesi Öğrenciler için Burs Yardımı Başvurusu: Şu sırayla yapılmaktadır: - Çankırı Belediyesi web sitesinden giriş yapınız. - Hizmetlerimiz bölümüne giriniz. - Eğitim Hizmetleri seçeneğine tıklayınız. -'Burs Başvuru Formu'nu indiriniz ve doldurunuz. - Doldurulan form ve gerekli belgeleri (nüfus cüzdan fotokopisi, öğrenci belgesi, aile geliri belgesi) Çankırı Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi'ne teslim etmelisiniz. Başvurunuz değerlendirilecek ve sonuçları sizlere iletilecektir. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için nakdi yardımda bulunulacaktır. Okula kayıtlı olunmalı, koşullar sağlanmalı, başarılı öğrenci olunmalıdır. Bu şartlar geçerli olduğunda yetkililer iletişime geçecektir. Erzak yardımlarında gıda kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere iletilmektedir. Başvuru için Çankırı Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi’ne başvurulmaktadır. Başvurular değerlendirilir ve onaylanırsa ailelere koliler dağıtılır. Yaptığınız başvuruyu sorgulamak isteyenler için şu şekildedir: -Çankırı Belediyesi web sitesine giriş yapınız. -Hizmetlerimiz bölümüne tıklayınız. -'Sosyal Yardım Hizmetleri' seçeneğini seçiniz. - Başvuru Sorgulama sekmesine tıklayın. - Açılan yere TC kimlik ve başvuru yaptığınız tarihi giriniz. - Sorgula butonuna tıklayarak işlemi gerçekleştirmiş olursunuz. Ya da Çankırı Belediyesi Sosyal Yardım Hizmetleri Birimi’ni arayarak da bilgi alabileceksiniz.