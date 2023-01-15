KAMU PERSONELİ
15 Ocak 2023 - 17:45

Belediyeler büyük personel alımını başlattı! İlanda KPSS şartı yok: Yüksek maaşla ilk Pazartesi işe başlayın!

İŞKUR, iş arayan birçok kişinin uğrak noktası olmaya devam ediyor. 13 Ocak Türkiye’de birçok ilde belediyeler ilanlarını yayınladı. İŞKUR üzerinden yapılacak iş başvurularını kaçırmak istemiyorsanız sizler de elinizi çabuk tutun. Aranan nitelikler neler? Hangi illerde başvuru yapılacak? İşte haberin detayları…

KAMU PERSONELİ
15 Ocak 2023 - 17:45
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Belediyeler büyük personel alımını başlattı! İlanda KPSS şartı yok: Yüksek maaşla ilk Pazartesi işe başlayın!
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Belediyeler iş alım kontenjanlarını İŞKUR üzerinden yayınladı. Türkiye’de birçok belediye farklı iş kolları üzerinden personel alımı yapacak. İlerleyen günlerde farklı belediyeler içinde başvurular açılacak bu nedenle takipte kalmanız avantajınıza olur.

İŞ BAŞVURU ŞARTLARI

Belediyelere ağırlıklı olarak temizlik personeli, büro memuru, sağlık personeli, beden işçisi ve şoför gibi çeşitli meslekler için alımların yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyenlerin iş kollarına göre en az ilkokul mezunu ve üniversite mezunları arasından alım yapılacak. İşte alım yapacak belediyelerin resmi internet siteleri üzerinde duyurular bölümünden inceleyebilirsiniz. Belediyelerin ilanlarına göre kpss şartı olan ya da olmayan iş başvuruları bulunmakta.



işkur

BELEDİYELERİN YAYIMLADIĞI BAZI İŞ İLANLARI

Erzurum Horasan Belediye Başkanlığı 25.01.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. (Ataper) 15.01.2023

Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 13.01.2023

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel Aş. 15.01.2023

Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ) 13.01.2023

İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limitet Şirketi 26.01.2023

Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Pet. En. De. Çe. Eml. Müş. Eği. Hiz. Gıda Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.01.202322

İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 13.01.2023

Manisa Sarıgöl Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.01.2023

Kırıkkale Yahşihan Bld. Personel Ltd. Şti. 15.01.2023

Kırklareli Babaeski Belediyesi Personel Hizmetleri Limitet Şirketi 15.01.2023

Kırklareli Babaeski Belediyesi Personel Hizmetleri Limitet Şirketi 15.01.2023

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Muğla Milas Belediyesi Emek Personel Turizm Tic. San. AŞ. 18.01.2023

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Limitet Şirketi 16.01.2023

Kırklareli Çakıllı Belediyesi Personel Limitet Şirketi 20.01.2023

Erzurum İspir Belediyesi Personel Limitet Şirketi. 18.01.2023

Rize Derepazarı Belediyesi Personel Limitet Şirketi 13.01.2023

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 17.01.2023

Konya Taşkent Belediyesi Personel Limitet Şirketi 16.01.2023

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Limitet Şirketi 16.01.2023

EDİTÖR
Ümmü Gülsüm Kılıç
Ümmü Gülsüm Kılıç
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