Belediyeler büyük personel alımını başlattı! İlanda KPSS şartı yok: Yüksek maaşla ilk Pazartesi işe başlayın!

İŞ BAŞVURU ŞARTLARI







BELEDİYELERİN YAYIMLADIĞI BAZI İŞ İLANLARI

Belediyeler iş alım kontenjanlarını İŞKUR üzerinden yayınladı. Türkiye’de birçok belediye farklı iş kolları üzerinden personel alımı yapacak. İlerleyen günlerde farklı belediyeler içinde başvurular açılacak bu nedenle takipte kalmanız avantajınıza olur.Belediyelere ağırlıklı olarak temizlik personeli, büro memuru, sağlık personeli, beden işçisi ve şoför gibi çeşitli meslekler için alımların yapılacağı belirtildi. Başvuruda bulunmak isteyenlerin iş kollarına göre en az ilkokul mezunu ve üniversite mezunları arasından alım yapılacak. İşte alım yapacak belediyelerin resmi internet siteleri üzerinde duyurular bölümünden inceleyebilirsiniz. Belediyelerin ilanlarına göre kpss şartı olan ya da olmayan iş başvuruları bulunmakta.Erzurum Horasan Belediye Başkanlığı 25.01.2023 İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Ltd. Şti. (Ataper) 15.01.2023 Bursa İnegöl Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti. 13.01.2023 Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel Aş. 15.01.2023 Bursa Osmangazi Bel. Pers. A.Ş. (OSPERAŞ) 13.01.2023 İstanbul Ataşehir Belediyesi Personel Limitet Şirketi 26.01.2023 Çanakkale Eceabat Belediyesi Taş. Haf. Pet. En. De. Çe. Eml. Müş. Eği. Hiz. Gıda Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti. 13.01.202322 İzmir İzdoğa İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileştirilmesi Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. 13.01.2023 Manisa Sarıgöl Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.01.2023 Kırıkkale Yahşihan Bld. Personel Ltd. Şti. 15.01.2023 Kırklareli Babaeski Belediyesi Personel Hizmetleri Limitet Şirketi 15.01.2023 Kırklareli Babaeski Belediyesi Personel Hizmetleri Limitet Şirketi 15.01.2023Muğla Milas Belediyesi Emek Personel Turizm Tic. San. AŞ. 18.01.2023 Muğla Menteşe Belediyesi Personel Limitet Şirketi 16.01.2023 Kırklareli Çakıllı Belediyesi Personel Limitet Şirketi 20.01.2023 Erzurum İspir Belediyesi Personel Limitet Şirketi. 18.01.2023 Rize Derepazarı Belediyesi Personel Limitet Şirketi 13.01.2023 Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 17.01.2023 Konya Taşkent Belediyesi Personel Limitet Şirketi 16.01.2023 Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Limitet Şirketi 16.01.2023