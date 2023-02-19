Belediyeler düğmeye bastı! İzmir Büyükşehir Belediyesi KPSS şartsız yeni çalışanlarını arıyor! Başvuru şartları duyuruldu







HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?







İZULAŞ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

İZULAŞ PERSONEL BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda işçi alımlarının yapılacağı duyuruldu. Özellikle vatandaşları yakından ilgilendiren tarafı ise personel alımlarında KPSS şartı aranmayacak. Kaç kişi alınacak, başvurular ne zaman? Detaylar geliyor...İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZULAŞ İzmir Ulaşım Hizmetleri A.Ş. tarafından 13 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 8 otobüs şoförü ve 5 teknik personel olmak üzere toplam 13 personelin istihdam edileceği duyuruldu. KPSS şartının aranmadığı personel alımının başvuru şartları belli oldu.İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZULAŞ'ta şoför olarak istihdam edilecek erkek adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması gerekiyor. Ayrıca 3 yıllık E sınıfı ehliyeti olan lise ve dengi okullardan mezun, 39 yaşını aşmamış kişilerin başvurusunun kabul edildiği aktarıldı. Teknik personel içi ise yine askerlik ile ilişiğinin olmamasına dikkat edilmektedir. En az 1 yıl tecrübeye sahip Meslek Lisesi mezunu veya mesleki yeterlilik belgesi bulunan kişilerin başvuru yapabileceği bildirildi.İZULAŞ bünyesinde istihdam edilecek olan personellerin iş başvurusunu internet üzerinden yapabilmektedir. 17-18-19 Şubat tarihlerinde cv@izulas.com.tr adresi üzerinden özgeçmişinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz.