Finans
17 Nisan 2023 - 15:15

Belediyeler ihtiyaç sahiplerine seferber oldu! Başvuranlara 1000-2000 TL nakit desteği!

Türkiye'de yaşam şartlarının iyice zorlaşmasıyla vatandaşlar geçinemez halde geldi. Market fiyatlarındaki artış, faturalara gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Bunun için belediyeler çalışmalar yapmaktadır. Belediyeler nasıl yardımlarda bulunuyor? İşte detaylar.

Finans
17 Nisan 2023 - 15:15
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Belediyeler ihtiyaç sahiplerine seferber oldu! Başvuranlara 1000-2000 TL nakit desteği!
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İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı büyük çalışmalar yapmakta. Fakat bunların yanında belediyeler de çalışmalara destek vermektedir. 3000 TL'ye kadar nakit destek sağlanacağı duyuruldu. Destek veren belediyeler hangisi? Ayrıntılar yazının devamında.

belediyeden destek

BELEDİYEDEN NAKİT DESTEĞİ



Enflasyonun yükselmesi, ekonomik şartların günden güne olumsuz hale gelmesi sebebi ile hayatlarını devam ettirmekte dahi zorlanan vatandaşlar için devlet destekleri devam ediyor. Belediyeler ihtiyacı olan vatandaşlara yardımlarda bulunuyor. Nakit desteklerin yanı sıra, süt, temel gıda, okul araç ve gereçleri, tıbbi malzemeler gibi birçok alanda destek oluyor. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler belediyeye başvuruda bulunabilirler.

belediyeden destek

BAŞVURULAR NASIL OLACAK

Belediyenin sağladığı bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgedeki belediyeye giderek ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne giderek verilen formu doldurarak başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sonrasında, 1000-3000 TL aralığında destekler verilmekte. Online başvuru yapılabilmektedir. Fakat bu durum belediyeden belediyeye farklılık göstermektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen ve e-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adresinden işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda ALO 153 Beyaz Masa hattından da bilgi alınabilir ve başvuru yapılabilmektedir.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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