Belediyeler ihtiyaç sahiplerine seferber oldu! Başvuranlara 1000-2000 TL nakit desteği!







BELEDİYEDEN NAKİT DESTEĞİ







BAŞVURULAR NASIL OLACAK

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı büyük çalışmalar yapmakta. Fakat bunların yanında belediyeler de çalışmalara destek vermektedir. 3000 TL'ye kadar nakit destek sağlanacağı duyuruldu. Destek veren belediyeler hangisi? Ayrıntılar yazının devamında.Enflasyonun yükselmesi, ekonomik şartların günden güne olumsuz hale gelmesi sebebi ile hayatlarını devam ettirmekte dahi zorlanan vatandaşlar için devlet destekleri devam ediyor. Belediyeler ihtiyacı olan vatandaşlara yardımlarda bulunuyor. Nakit desteklerin yanı sıra, süt, temel gıda, okul araç ve gereçleri, tıbbi malzemeler gibi birçok alanda destek oluyor. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler belediyeye başvuruda bulunabilirler.Belediyenin sağladığı bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgedeki belediyeye giderek ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne giderek verilen formu doldurarak başvuru yapabileceklerdir. Başvuru sonrasında, 1000-3000 TL aralığında destekler verilmekte. Online başvuru yapılabilmektedir. Fakat bu durum belediyeden belediyeye farklılık göstermektedir. Bu destekten yararlanmak isteyen ve e-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adresinden işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda ALO 153 Beyaz Masa hattından da bilgi alınabilir ve başvuru yapılabilmektedir.