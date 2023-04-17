Belediyeler ihtiyaç sahiplerine seferber oldu! Başvuranlara 1000-2000 TL nakit desteği!

İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı büyük çalışmalar yapmakta. Fakat bunların yanında belediyeler de çalışmalara destek vermektedir. 3000 TL'ye kadar nakit destek sağlanacağı duyuruldu. Destek veren belediyeler hangisi? Ayrıntılar yazının devamında.
BELEDİYEDEN NAKİT DESTEĞİ
Enflasyonun yükselmesi, ekonomik şartların günden güne olumsuz hale gelmesi sebebi ile hayatlarını devam ettirmekte dahi zorlanan vatandaşlar için devlet destekleri devam ediyor. Belediyeler ihtiyacı olan vatandaşlara yardımlarda bulunuyor. Nakit desteklerin yanı sıra, süt, temel gıda, okul araç ve gereçleri, tıbbi malzemeler gibi birçok alanda destek oluyor. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler belediyeye başvuruda bulunabilirler.