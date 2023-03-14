Belediyelerin kamu personel alım ilanları açıklanmaya başlanıldı. Farklı illerde ki itfaiye eri, zabıta, düz memur alımları için başvurular başladı. Belediyeler memur alımı için ilanlar yayınladı. Son günlerde yayınlanan memur alım ilanlarına göre 3 belediye açık pozisyonlara memur alımı yapıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamında 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında zabıta, itfaiye eri ve bunlara uygulanacak esaslara göre 144 memur istihdam edilecektir.
KAMU PERSONELİ
14 Mart 2023 - 21:15
Belediyeler memur alımına başladı! KPSS'den 60 64 68 alanlara başvuru ekranı açıldı! İşte o meslekler
Belediyeler, memur alım ilanları açıklanmaya başladı. 3 farklı belediye zabıta, itfaiye eri ve düz memur alımları yapacaklarını duyurdu. O belediyelerin istediği şartlar nelerdir? KPSS şartı bulunuyor mu? İşte ayrıntılar.
KAMU PERSONELİ
14 Mart 2023 - 21:15
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MBB 100 itfaiyeci istihdam etmektedir. Önlisans eğitimini tamamlamış 10. sınıf personel adayları arasından kadın ve erkek itfaiyeci alımı yapılmaktadır. P93 puan türü için minimum 60 puan gereklidir. Duyuru detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Konya'da genel idari hizmetler kategorisinde çalışmak üzere önlisans mezunu kadın ve erkek adaylar istihdam edilmektedir. KPSS'den en az 65 puan alan 10. sınıf çalışanları için alım yapılmaktadır.
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