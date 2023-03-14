Belediyeler memur alımına başladı! KPSS'den 60 64 68 alanlara başvuru ekranı açıldı! İşte o meslekler













BELEDİYE MEMUR ALIM ŞARTLARI

KPSS ŞARTI VAR MI?

ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIM ŞARTLARI

3 BELEDİYE 144 MEMUR ALIMI YAPIYOR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMLARI





KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMLARI





OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMLARI

Belediyelerin kamu personel alım ilanları açıklanmaya başlanıldı. Farklı illerde ki itfaiye eri, zabıta, düz memur alımları için başvurular başladı. Belediyeler memur alımı için ilanlar yayınladı. Son günlerde yayınlanan memur alım ilanlarına göre 3 belediye açık pozisyonlara memur alımı yapıyor. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun kapsamında 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında zabıta, itfaiye eri ve bunlara uygulanacak esaslara göre 144 memur istihdam edilecektir.657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nca 48. madde gereğince şartlar aranmaktadır. Genel şartlarında dışında da KPSS puan şartı, Eğitim ve mesleki şartlar da bulunmaktadır.2022 yılı KPSS'den; -Lise için P94 -Ön lisans için P93 -Lisans için P3 puan türü şartı aranmaktadır. Bu puan türlerinden en az 60, 65 ve 70 puan almak gerekmektedir.Zabıta olma şartında; boy, yaş ve ehliyet şartı aranıyor. Buna göre erkeklerde en az 167 cm, kadınlarda 160 cm olmak, sınav günü 30 yaşından büyük olmamak, En az B ehliyete sahip olmak gerekmektedir.Düz memur, zabıta ve itfaiye eri alım yapan belediyeler; -Mersin Büyükşehir Belediyesi -Konya Büyükşehir Belediyesi -Osmangazi BelediyesiMBB 100 itfaiyeci istihdam etmektedir. Önlisans eğitimini tamamlamış 10. sınıf personel adayları arasından kadın ve erkek itfaiyeci alımı yapılmaktadır. P93 puan türü için minimum 60 puan gereklidir. Duyuru detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.Konya'da genel idari hizmetler kategorisinde çalışmak üzere önlisans mezunu kadın ve erkek adaylar istihdam edilmektedir. KPSS'den en az 65 puan alan 10. sınıf çalışanları için alım yapılmaktadır.Osmangazi belediyesine lise, önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından 25 memur alımı yapılacak. Bu itibarla, düz memur ve zabıta alımları gerçekleştirilecektir. Başvuru için en az 70 KPSS puanı gerekmektedir.