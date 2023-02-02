Belediyeler nakit desteğine başladı! Tek şartla binlerce lira yardım parası ödenecek: Bu illerde yaşayanlar dikkat!







İKAMET EDİLEN ŞEHRİN BELEDİYESİNE BAŞVURU YAPAN VATANDAŞLAR GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMALARI DURUMUNDA YAPILAN BİRÇOK YARDIMDAN FAYDALANABİLECEKLER!

BELEDİYELER DE VATANDAŞA YARDIM İÇİN ÇABALIYOR!







UŞAK BELEDİYESİ VATANDAŞA YARDIMLAR KONUSUNDA İLK SIRALARDA!

YAŞLILAR VE ENGELLİLERE YÖNELİK YARDIMLAR DA VAR!

Belediyeler, vatandaşların destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli yardımlarda bulunuyor. Örneğin, başvuruların koşullarına uygun olması durumunda, yakacak yardımı, bez ve gıda yardımı, yaşlılar için yardımlar, öğrencilere yönelik yardımlar ve fatura yardımları gibi destek ücretleri düzenli olarak verilmektedir.Okul dönemlerinde öğrencilere, kış dönemlerinde ise yakacak yardımlarına odaklanan belediye yardımları zaman zaman değişiklik göstermektedir. Son zamanlarda, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar yapılırken, bu yardımlar 2023 itibariyle çoğu belediyede uygulanacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bilinen yardımlarının yanı sıra, belediyeler de vatandaşların sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri için özellikle pandemi döneminde önemli rol oynuyor. Koşullara göre belediyelerde önemli yardımlar sağlanıyor ve bunlar hafife alınmamalıdır.Uşak Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte, yakacak yardımının yanı sıra, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite seviyesinde eğitim gören öğrencilere yıllık ve aylık olarak burs olanakları sunduğu gibi, 1 yaşından küçük çocuğu olan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere bez ve mama yardımları da vermektedir. Bunun için, ailenin herhangi bir gelirinin olmaması, üzerinde taşınmaz bir malin bulunmaması ve belediyeye bağlı bir adreste ikamet edilmesi gerekmektedir.Uşak Belediyesi, 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahibi olan kişilere yardım etmek amacıyla çalışmalar başlattı. Yaşlı yardımına başvurmak için belediye tarafından belirlenen şartlara uymak zorunlu. Emekli olmayan ve mal varlığı bulunmayan 65 yaş üzerindeki bireyler yaşlılık yardımından yararlanabiliyor.