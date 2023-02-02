Belediyeler nakit desteğine başladı! Tek şartla binlerce lira yardım parası ödenecek: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Belediyeler, vatandaşların destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli yardımlarda bulunuyor. Örneğin, başvuruların koşullarına uygun olması durumunda, yakacak yardımı, bez ve gıda yardımı, yaşlılar için yardımlar, öğrencilere yönelik yardımlar ve fatura yardımları gibi destek ücretleri düzenli olarak verilmektedir.
İKAMET EDİLEN ŞEHRİN BELEDİYESİNE BAŞVURU YAPAN VATANDAŞLAR GEREKLİ ŞARTLARI TAŞIMALARI DURUMUNDA YAPILAN BİRÇOK YARDIMDAN FAYDALANABİLECEKLER!Okul dönemlerinde öğrencilere, kış dönemlerinde ise yakacak yardımlarına odaklanan belediye yardımları zaman zaman değişiklik göstermektedir. Son zamanlarda, engelli vatandaşlara yönelik çalışmalar yapılırken, bu yardımlar 2023 itibariyle çoğu belediyede uygulanacak.
BELEDİYELER DE VATANDAŞA YARDIM İÇİN ÇABALIYOR!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bilinen yardımlarının yanı sıra, belediyeler de vatandaşların sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri için özellikle pandemi döneminde önemli rol oynuyor. Koşullara göre belediyelerde önemli yardımlar sağlanıyor ve bunlar hafife alınmamalıdır.