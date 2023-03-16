Belediyeler yardım vermek için resmen sıraya girdi! Maaşıyla geçinemeyen hemen başvuru yapsın: Nakit verilecek







BELEDİYELERDEN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ÖDEME







İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan kampanyalara belediyeler de katıldı. Peki hangi belediyeden ödeme alınabilir? Ödemeler hangi tutarlarda yapılacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Dar gelirli vatandaşların nakit ihtiyaçlarının karşılanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sık sık sosyal destek ödemesi yapıyor. Dar gelirli ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan ödemelere kira destekleri de eklendi. Dar gelirli aileler 1.500 TL'ye kadar kira desteği alabiliyor.Bakanlık tarafından verilecek olan kira desteği 700 TL ve 1500 TL arasında değişecek. Kirasını öderken zorlanan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenen kira desteğinden faydalanmak için sigortalı bulunmamak, emekli, yaşlılık, dul ve yetim maaşı almamak, belirlenen seviyelerden fazla mal sahibi olmamak, muhtarlıktan alınacak fakir belgesi olmak ve teste göre bir geliri olmamak gerekiyor. Eğer vatandaş bu şartları taşırsa bağlı bulundukları belediyeler tarafından kira desteği alabiliyor. Vatandaşın belediyelere başvuru yapmadan önce bağlı bulunduğu bölgede kira desteği verilip verilmediğini net şekilde öğrenmesi gerekiyor.