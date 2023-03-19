Belediyelere KPSS şartsız personel alımları başladı! İş arayanlar bu fırsatı kaçırmasın: 8500-10.000 TL maaş verilecek!













BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KPSS'SİZ PERSONEL ALIM İLANI VEREN BELEDİYELER

29 il ve ilçedeki belediyelere KPSS'siz işçi alımı başladı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde kurumsal olmayan kamu çalışanları bölümünde arka arkaya ilan yayınlandı.İlanlarda, çeşitli şehirlerin belediyelerinde çalışmak üzere personel ve işçi alımı yapıldığı belirtildi. Belediyeler tarafından yayınlanan ilanların detayları merak konusu oldu. İşte detaylar...Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara başvuran adayların aşağıda yer alan genel başvuru kriterlere sahip olması gerekiyor: - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İşsiz olması ve kamu haklarından yoksun olmaması. - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler dolsa bile mahkum olmaması, - Anayasal düzene ve bu emrin işleyişine karşı işlenen suçlar, , zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ceza almamış olması, - Erkekler için askerlik ilişkisi olmayan veya askerlik çağına gelmemiş, askerliğini tamamlamış, ertelenen veya yedek kategoriye geçmiş olması - Görevini kesintisiz olarak yerine getirmesine engel bir durum bulunmaması, - Güvenlik soruşturması sonucunda olumlu olduğuna dair onay alması gerekiyor.Denizli Büyükşehir Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Kırklareli Çakıllı Belediyesi Bursa İnegöl Belediyesi Eskişehir İnönü Belediyesi Eskişehir İnönü Belediyesi Konya Sarayönü Belediyesi İstanbul Sultangazi Belediyesi Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Çanakkale Karabiga Belediyesi Aydın Yenipazar Belediyesi Antalya Kemer Belediyesi Zonguldak Kilimli Belediyesi Çanakkale Bayramiç Belediyesi Çanakkale Eceabat Belediyesi Aydın Yenipazar Belediyesi Bilecik Söğüt Belediyesi Erzurum Narman Belediyesi Isparta Keçiborlu Belediyesi Düzce Gümüşova Belediyesi Muğla Marmaris Belediyesi İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi Tekirdağ Çorlu Belediyesi Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Aydın Büyükşehir Belediyesi Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Muğla Datça Belediyesi Bursa İnegöl Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Bolu Gerede Belediyesi Bolu Gerede Belediyesi Bolu Gerede Belediyesi Muğla Büyükşehir Belediyesi Çorum Belediyesi Çorum Belediyesi Bolu Gerede Belediyesi Karabük Safranbolu Belediyesi Çanakkale Bayramiç Belediyesi Sakarya Pamukova Belediyesi Tunceli Çemişgezek Belediye Artvin Ardanuç Belediyesi Ağrı Tahir Belediyesi Ağrı Tahir Belediyesi Edirne Belediyesi Edirne Belediyesi Hakkari Yüksekova Belediyesi Edirne Belediyesi Yozgat Yamaçlı Belediyesi Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Çanakkale Bayramiç Belediyesi Sakarya Adapazarı Belediyesi Kütahya Hisarcık Hisarbel Hisarcık Belediyesi