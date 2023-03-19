KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 10:00

Belediyelere KPSS şartsız personel alımları başladı! İş arayanlar bu fırsatı kaçırmasın: 8500-10.000 TL maaş verilecek!

KPSS olmadan 29 il ve ilçedeki belediye bünyesine personel alımı yapılmaya başlandı. Hangi kadrolardan alım yapılacak, başvuru şartları neler, nereye ve nasıl başvuru yapılacak? Sorularının yanıtları ise merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
19 Mart 2023 - 10:00
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Belediyelere KPSS şartsız personel alımları başladı! İş arayanlar bu fırsatı kaçırmasın: 8500-10.000 TL maaş verilecek!
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29 il ve ilçedeki belediyelere KPSS'siz işçi alımı başladı. Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde kurumsal olmayan kamu çalışanları bölümünde arka arkaya ilan yayınlandı.

İlanlarda, çeşitli şehirlerin belediyelerinde çalışmak üzere personel ve işçi alımı yapıldığı belirtildi. Belediyeler tarafından yayınlanan ilanların detayları merak konusu oldu. İşte detaylar...



belediye personel alımı

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye İş Kurumu resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlara başvuran adayların aşağıda yer alan genel başvuru kriterlere sahip olması gerekiyor:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, İşsiz olması ve kamu haklarından yoksun olmaması.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler dolsa bile mahkum olmaması,

- Anayasal düzene ve bu emrin işleyişine karşı işlenen suçlar, , zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından ceza almamış olması,

- Erkekler için askerlik ilişkisi olmayan veya askerlik çağına gelmemiş, askerliğini tamamlamış, ertelenen veya yedek kategoriye geçmiş olması

- Görevini kesintisiz olarak yerine getirmesine engel bir durum bulunmaması,

- Güvenlik soruşturması sonucunda olumlu olduğuna dair onay alması gerekiyor.

KPSS'SİZ PERSONEL ALIM İLANI VEREN BELEDİYELER

  Denizli Büyükşehir Belediyesi

  Mersin Büyükşehir Belediyesi

  İstanbul Beylikdüzü Belediyesi

  Kırklareli Çakıllı Belediyesi

  Bursa İnegöl Belediyesi

  Eskişehir İnönü Belediyesi

  Eskişehir İnönü Belediyesi

  Konya Sarayönü Belediyesi

  İstanbul Sultangazi Belediyesi

  Afyonkarahisar Gömü Belediyesi

  Çanakkale Karabiga Belediyesi

  Aydın Yenipazar Belediyesi

  Antalya Kemer Belediyesi

  Zonguldak Kilimli Belediyesi

  Çanakkale Bayramiç Belediyesi

  Çanakkale Eceabat Belediyesi

  Aydın Yenipazar Belediyesi

  Bilecik Söğüt Belediyesi

  Erzurum Narman Belediyesi

  Isparta Keçiborlu Belediyesi

  Düzce Gümüşova Belediyesi

  Muğla Marmaris Belediyesi

  İstanbul Beytaş Beykoz Belediyesi

  Tekirdağ Çorlu Belediyesi

  Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi

  Aydın Büyükşehir Belediyesi

  Kırklareli Pınarhisar Belediyesi

  Muğla Datça Belediyesi

  Bursa İnegöl Belediyesi

  Muğla Büyükşehir Belediyesi

  Muğla Büyükşehir Belediyesi

  Bolu Gerede Belediyesi

  Bolu Gerede Belediyesi

  Bolu Gerede Belediyesi

  Muğla Büyükşehir Belediyesi

  Çorum Belediyesi

  Çorum Belediyesi

  Bolu Gerede Belediyesi

  Karabük Safranbolu Belediyesi

  Çanakkale Bayramiç Belediyesi

  Sakarya Pamukova Belediyesi

  Tunceli Çemişgezek Belediye

  Artvin Ardanuç Belediyesi

  Ağrı Tahir Belediyesi

  Ağrı Tahir Belediyesi

  Edirne Belediyesi

  Edirne Belediyesi

  Hakkari Yüksekova Belediyesi

  Edirne Belediyesi

  Yozgat Yamaçlı Belediyesi

  Kırklareli Pınarhisar Belediyesi

  Çanakkale Bayramiç Belediyesi

  Sakarya Adapazarı Belediyesi

  Kütahya Hisarcık Hisarbel Hisarcık Belediyesi

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