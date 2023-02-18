Belediyelere memur alımı başlatıldı! Lise, ön lisans, lisans mezunları bu şartlara dikkat: Yüksek maaşla işe başlayacaklar







ZABITA ALIMI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR







BAŞVURU ZAMANI

Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından memur alımı başlatıldı. 25 kişilik memur alımı için başvuru şartları açıklanırken 657 sayılı devlet memurları kanunu kapsamında KPSS puanı şartı getirildi. Zabıta alımı için gerekli şartlar nelerdir? Kimler zabıta alımına başvuruda bulunabilir? İşte detaylar...-TC vatandaşı olmak-Kamu haklarından yararlanabilmek -Görevini yapmasına engel sağlık probleminin olmaması -Güvenlik soruşturmasında temiz çıkmak -Adaylarda 2022 KPSS Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 70 puan almaları gerekir -Adaylar aktif araç kullanıp B sınıfı ehliyete sahip olmaları -Zabıta memur alımında erkekler için 167 cm ve kadınlar için 160 cm boy şartına uygun olması -Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını tamamlamamış olmakOsmangazi Belediyesi tarafından başlatılan 25 kişilik zabıta memur alımı için başvuru tarihleri 13-17 Mart 2023 tarihleri olarak belirlendi. Başvuru yapılacak adres ise Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 Osmangazi/BURSA