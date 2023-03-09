Belediyeye bu meslekleri yapan personeller alınacak! Üniversiteden mezun olanlar dikkat: Başvurular başladı







O BELEDİYEDEN ÜNİVERSİTE MEZUNU GENÇLERE MÜJDE







Üniversite mezunu olup iş arayan adaylar için yüz güldürecek yeni bir iş ilanı daha yayımlandı. Peki hangi belediye personel alımı yapacak? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Üniversite mezunu olan ve iş arayan genç adaylar için yeni bir personel alımı duyurusu yaptı. Gelen haberlere göre Antalya Kaş Belediye şirketi Kaş Likya Turizm İnş. Gıd. Tem. Taş. Mad. Tic. Ltd. Şti bünyesine üniversite mezunu personel alımı yapılacak. Personel alım dağılımları şu şekilde yapılacak; Elektrik mühendisi 1, Harita mühendisi 1, İnşaat mühendisi 2, Harita teknikeri 1, Mimar 1, Veteriner hekim 1, Şehir plancısı 2, İş makinesi operatörü 4, İnşaat teknolojisi teknikeri 1, İşçi 1, Antrenör 1 kişi alınacak.Personel alım şartları ise şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını geçmek, emekli olmamak, kamu haklarından mahrum edilmemek gerekiyor. Başvuru yapmak için kimlik fotokopisi ve iş başvuru formu ile birlikte 6 ve10 Mart tarihleri arasında Andifli Mahallesi Halk Konutları Sokak D Blok 10/4-4 Kaş Antalya adresine bizzat giderek başvuru yapmak gerekiyor. Başvurular yalnızca belirlenen adres üzerinden yapılacak olup dijital başvurular kabul edilmeyecektir.