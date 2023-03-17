KAMU PERSONELİ
17 Mart 2023 - 07:45

Belediyeye çok sayıda memur alımı yapılacak! Boy şartını taşıyan hemen başvurabilir: Zabıta ve memur alımı başvuru şartları!

Bursa, Osmangazi Belediyesi, özel şartlarla memur ve zabıta memuru alım ilanı yayımladı...

KAMU PERSONELİ
17 Mart 2023 - 07:45
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Belediyeye çok sayıda memur alımı yapılacak! Boy şartını taşıyan hemen başvurabilir: Zabıta ve memur alımı başvuru şartları!
TAKİP ETTAKİP ET


Bursa Osmangazi Belediyesi, artan kamu görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere memur ve zabıta memuru alımı için ilan verdi. İlan ile ilgili gerekli tüm detaylar yazının içinde yer alıyor.  İşe alım süreci, belirtilen genel ve özel şartları karşılayan herkese açık.

 

Personel Alımı için Genel Şartlar



İlana göre, başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması ve sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 70 ve üzeri puan alan adaylar da değerlendirmeye alınacak. Ayrıca, başvuru sahiplerinin askerlikle herhangi bir bağlantısının olmaması ve 30 yaşın altında olması gerekiyor. Ayrıca, erkek adaylarda en az 1.67 metre, kadın adaylarda ise en az 1.60 metre boy şartı aranıyor.

Bursa, Osmangazi Belediyesi, özel şartlarla memur ve zabıta memuru alım ilanı yayımladı...

Mezuniyet Koşulları

Osmangazi Belediyesi her pozisyon için gerekli olan bölümleri belirledi. Bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi ve finans, finans ve bankacılık, iktisat, istatistik, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği, maliye, muhasebe ve finans yönetimi lisans mezunları 5 memur alımı için değerlendirmeye alınacak. Belediye, 10 zabıta memuru kadrosu için ise yerel yönetim ve mahalli idareler bölümü mezunlarını arıyor. Ayrıca 2 zabıta memuru kadrosu için gıda teknolojisi, gıda teknikerliği, gıda kalite ve sağlık kontrolü, çevre koruma, çevre kirliliği ve kontrolü, çevre sağlığı, çevre, çevre temizlik hizmetleri gibi bölümlerden ön lisans şartı aranacak. Tüm polis memurlarının en az B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor.

Lise Mezunları da Başvurabilir

Belediye bazı pozisyonlar için lise mezunlarını da işe alacak. Lise mezunları için 8 zabıta memuru pozisyonu açılacak.

Başvuru Süreci

Zabıta memuru pozisyonları için başvurular şahsen yapılırken, diğer pozisyonlar için başvurular posta veya e-posta yoluyla yapılabilecek. İlgilenen adaylar başvurularını 13 Mart - 17 Mart tarihlerinde Osmangazi Belediyesi'nin ilgili birimine teslim edebilir.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ