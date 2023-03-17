Belediyeye çok sayıda memur alımı yapılacak! Boy şartını taşıyan hemen başvurabilir: Zabıta ve memur alımı başvuru şartları!

Bursa Osmangazi Belediyesi, artan kamu görevlisi ihtiyacını karşılamak üzere memur ve zabıta memuru alımı için ilan verdi. İlan ile ilgili gerekli tüm detaylar yazının içinde yer alıyor. İşe alım süreci, belirtilen genel ve özel şartları karşılayan herkese açık.
Personel Alımı için Genel Şartlar
İlana göre, başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması ve sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) 70 ve üzeri puan alan adaylar da değerlendirmeye alınacak. Ayrıca, başvuru sahiplerinin askerlikle herhangi bir bağlantısının olmaması ve 30 yaşın altında olması gerekiyor. Ayrıca, erkek adaylarda en az 1.67 metre, kadın adaylarda ise en az 1.60 metre boy şartı aranıyor.
Mezuniyet Koşulları
Osmangazi Belediyesi her pozisyon için gerekli olan bölümleri belirledi. Bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, ekonometri, ekonomi, ekonomi
ve finans, finans
ve bankacılık, iktisat, istatistik, işletme mühendisliği, matematik mühendisliği, maliye, muhasebe ve finans yönetimi lisans mezunları 5 memur alımı için değerlendirmeye alınacak. Belediye, 10 zabıta memuru kadrosu için ise yerel yönetim ve mahalli idareler bölümü mezunlarını arıyor. Ayrıca 2 zabıta memuru kadrosu için gıda teknolojisi, gıda teknikerliği, gıda kalite ve sağlık kontrolü, çevre koruma, çevre kirliliği ve kontrolü, çevre sağlığı, çevre, çevre temizlik hizmetleri gibi bölümlerden ön lisans şartı aranacak. Tüm polis memurlarının en az B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor.
Lise Mezunları da Başvurabilir
Belediye bazı pozisyonlar için lise mezunlarını da işe alacak. Lise mezunları için 8 zabıta memuru pozisyonu açılacak.
Başvuru Süreci
Zabıta memuru pozisyonları için başvurular şahsen yapılırken, diğer pozisyonlar için başvurular posta veya e-posta yoluyla yapılabilecek. İlgilenen adaylar başvurularını 13 Mart - 17 Mart tarihlerinde Osmangazi Belediyesi'nin ilgili birimine teslim edebilir.