Belediyeye KPSS şartsız şoför ve zabıta memuru alınacak! Maaşı açıklandı: Son 2 gün kaldı!







ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR AÇIKLANDI





SON BAŞVURU TARİHİ: 26 NİSAN











İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI





Ordu Gürgentepe Belediyesi, yayınladığı yeni alım ilanıyla adayların dikkatini çekti. Belediyenin ortaokul mezuniyeti şartıyla personel alacağı duyuruldu. Bu sebeple, belediyede çalışmak isteyen adaylar, rahat çalışma şartları ve yüksek maaş gibi avantajlardan faydalanabilmek için ilanları yakından takip etmeye devam ediyor.Ordu Gürgentepe Belediyesi, yeni bir personel alımı yapacağını duyurdu. İlan, İŞKUR üzerinden yayınlandı ve başvurmak isteyen adaylardan memuriyete engel bir durumun olmaması bekleniyor. Alım, daimi kadro için gerçekleştirilecek ve şoför ve zabıta yardımcısı pozisyonları için yapılacak.Alım ilanında yaş şartı bulunmamakta ve ilan detayları açıkça belirtilmiştir. Başvuruların son tarihi 26 Nisan olarak belirlenmiş ve başvuruların adaylar tarafından ilgili adrese bizzat iletilmesi gerekmektedir. Başvuru süresi içinde başvuruda bulunmayan adayların başvuruları ilerleyen tarihlerde kabul edilmeyecektir.Ordu Gürgentepe Belediyesi, 1 şoför ve 1 zabıta yardımcısı pozisyonu için personel alımı yapacak. KPSS şartı aranmamaktadır. Başvuru için belirlenen şartlar şunlardır: 18 yaşını doldurmuş olmak, suç kaydının olmamak, C ve E sınıfı ehliyete sahip olmak, Gürgentepe bölgesinde ikamet etmek, en az ortaokul mezunu olmak, askerlik görevini tamamlamış olmak ve sağlık sorunu bulunmamak. Adaylar başvuru sonrası güvenlik soruşturmasından geçirilecek ve olumlu sonuç alması gerekmektedir.