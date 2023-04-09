Belediyeye memur alımı başladı! O belediye çeşitli branşlardan alım yapacak: KPSS şartına dikkat!







KÜTAHYA BELEDİYESİ'NE MEMUR ALIMI







KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Kütahya Belediyesi'nin açıkladığı ilana başvuruda bulunmak isteyen adayların aşağıdaki şartları karşılamaları gerekmektedir: Erkek adaylar için askerlikle herhangi bir ilişkisinin olmaması veya askerlik hizmetini yapmış ya da ertelemiş olması Görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir rahatsızlığının bulunmaması Kadro için belirlenen özel şartların karşılanması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması Kamu haklarından mahrum olmaması Hiçbir suçtan hüküm giymemiş ve herhangi bir hapis cezasına çarptırılmamış olması Öğrenim şartını karşılaması 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve gerekli puanı almış olması Daha önce çalıştığı kamu kuruluşundan disiplinsizlik ya da ahlaki sebeplerle çıkarılmamış olması Bu şartları sağlayan adaylar, ilgili kadrolara başvurularını gerçekleştirebilirler. SON GÜN 12 NİSAN

Kütahya Belediyesi KPSS puan türlerine göre yeni memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru adresi ve diğer ayrıntılar da belirlendi. Adayların ilgili kadrolara alınabilmeleri için gerekli tüm şartları taşımaları gerekmektedir.Kütahya Belediyesi, yeni memur alımı yapacağını açıkladı ve ilan detaylarını web sitesinde paylaştı. Belediye, şehir plancısı, mühendis ve mimar kadroları için alım yapacak ve adayların KPSS puan türü üzerinden en az 75 puan almaları gerektiğini belirtti. Adayların alım şartlarını tam olarak sağlamaları durumunda, başvurularını 12 Nisan 2023 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler. Bu duyuruyla birlikte, Kütahya Belediyesi'nin kadrosuna önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.Kütahya Belediyesi yapacağı personel alımı için son başvuru tarihini 12 Nisan olarak belirledi. Başvurular, istenilen tüm belgelerle birlikte 12 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında ve çalışma saatleri içinde Kütahya Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'na yapılacak. Başvurular posta yoluyla da kabul edilecek. Adaylar ayrıca, elektronik olarak başvurularını Kütahya Belediyesi web sitesi üzerinden de gerçekleştirebilecekler. Ancak, bu durumda da istenilen tüm belgelerin eksiksiz şekilde eklenmesi gerekmektedir.