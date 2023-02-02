KAMU PERSONELİ
02 Şubat 2023 - 16:45

Belediyeye personel alımı son gaz devam ediyor! 20-40 yaş aralığında olanlar hemen başvurabilir

İstanbul Beykoz Belediyesi'ne alınacak yeni personeller için başvuru şartları ve kadro dağılımı detayları açıklandı.

KAMU PERSONELİ
02 Şubat 2023 - 16:45
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Belediyeye personel alımı son gaz devam ediyor! 20-40 yaş aralığında olanlar hemen başvurabilir
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İş bulmanın zor olduğu, insanların ekonomik sıkıntılar çektiği bu dönemde bir güzel haber de İstanbul Beykoz Belediyesi'nden geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara iş imkanı sağlayan belediye aynı zamanda kadro haberi de verdi. Hangi kadrolara alım yapılacak? Kimler başvurabilecek?  Detaylar haberin devamında.

beytaş personel alımı

PERSONEL ALIM SÜRECİ ve DETAYLAR



İstanbul Beykoz Belediyesi BEYTAŞ'ın personel alımları devam ediyor. Kadrolu alımlara başvurmak isteyenler için son başvuru tarihi 2 Şubat olarak açıklandı. Başvurmak isteyen adaylar, bizzat Beykoz Belediye başkanına Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binasında başvurularını gerçekleştireceklerdir. Başvuru esnasında mutlaka evraklarınız yanınızda bulunmalıdır, aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. Devam eden personel alım sürecinde başvuru yapılabilecek 3 farklı pozisyon bulunmaktadır.

    - WC (Bina Temizlik ve Yük Taşıma Hizmetleri Görevlisi) - 10

   - Komi - 10

   - Barista - 2

BEYTAŞ PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER

Aşağıdaki şartları belgeleriyle sağlayabilecek kişiler Beykoz Belediyesi BEYTAŞ personel alımlarına başvuruda bulunabilirler.

   - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 

   - 20-40 yaş aralığında bulunmak 

   - Ayakta çalışmaya veya temizlik yapmasına engel olacak bir sağlık problemi bulunmamak 

   - Kamu haklarından mahrum edilmemiş olmak

   - Vardiyalı çalışma sistemine uyabilecek şekilde Beykoz il sınırlarında oturmak 

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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