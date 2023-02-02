Belediyeye personel alımı son gaz devam ediyor! 20-40 yaş aralığında olanlar hemen başvurabilir

İş bulmanın zor olduğu, insanların ekonomik sıkıntılar çektiği bu dönemde bir güzel haber de İstanbul Beykoz Belediyesi'nden geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara iş imkanı sağlayan belediye aynı zamanda kadro haberi de verdi. Hangi kadrolara alım yapılacak? Kimler başvurabilecek? Detaylar haberin devamında.
PERSONEL ALIM SÜRECİ ve DETAYLAR
İstanbul Beykoz Belediyesi BEYTAŞ'ın personel alımları devam ediyor. Kadrolu alımlara başvurmak isteyenler için son başvuru tarihi 2 Şubat olarak açıklandı. Başvurmak isteyen adaylar, bizzat Beykoz Belediye başkanına Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmet binasında başvurularını gerçekleştireceklerdir. Başvuru esnasında mutlaka evraklarınız yanınızda bulunmalıdır, aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. Devam eden personel alım sürecinde başvuru yapılabilecek 3 farklı pozisyon bulunmaktadır. - WC (Bina Temizlik ve Yük Taşıma Hizmetleri Görevlisi) - 10
- Komi - 10 - Barista - 2