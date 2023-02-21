Kredi
21 Şubat 2023 - 14:45

Belge yok, şart yok... O bankaya başvurana 50 bin TL ödeme dağıtılacak! Acil parta ihtiyacı olan başvursun... Gelir belgesiz ihtiyaç kredisinde son günler

50000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan ve kredi çekmek isteyen herkes başvurabilir. detaylar...

Kredi
21 Şubat 2023 - 14:45
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Belge yok, şart yok... O bankaya başvurana 50 bin TL ödeme dağıtılacak! Acil parta ihtiyacı olan başvursun... Gelir belgesiz ihtiyaç kredisinde son günler
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Acil ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlar için uygulanacak yeni bir kampanya ile 50000 TL kredi ödemelerini gelir belgesi olmadan yapacak. Acil Kredi Kampanyası'na katılmak isteyen tüm vatandaşlar için kredi kampanyası başlatan Akbank, bir önceki yıla ait gelir belgesi olmadan başvuran vatandaşlara sağladığı kredileri tekrarlıyor.

 Gelir belgesiz ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve bankanızın şartlarını taşıdığınıza inanıyorsanız, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Akbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız ve bankanın şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aynı gün içerisinde başvurunuzu yapıp işlemi tamamlayarak kredinizi ödeyebilirsiniz.



akbank Akbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan tüm vatandaşlara açık olan bu kampanyada, ihtiyaç kredisi ödemelerini belirli koşullar altında hesaplarına yatırarak kredi ödemesi yapmak isteyen vatandaşlara imkan sağlamaktadır.

banka kredisi kampanyası

 Cep telefonunuza mesaj atarak başvuru yapabilir ve 50.000 TL'ye onaylanıp onaylanmayacağınızı anında görebilirsiniz. Akbank'tan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, kredi işlemlerini gerçekleştirmek istediklerinde bu bankadan 50000 TL'ye kadar ödeme alabilirler.

 50000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemi gerçekleştirebilir ve SMS ile onay alabilirsiniz. Cep telefonunuzdan para girişi yapıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı girerek bu mesajı 44 25'e hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Hesabınızda ne kadar olduğunu anında görebilirsiniz.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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