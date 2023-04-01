Belgesiyle gelen devlet yardımını cebine koyacak! Listede adı olan kişilere 3.939 TL yardım var: Başvuru şartlarına dikkat!







ÖDEMELER HER AY DÜZENLİ YATIYOR

AİLE BAKANLIĞI KRONİK HASTALIĞI OLAN VATANDAŞLARA MADDİ YARDIM SUNUYOR















Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılında sağlanan maddi desteklerle kronik hastalara yardım elini bir kez daha uzatıyor. Devletin verdiği yardımlar arasında öne çıkanlardan biri de kronik hastalara ödenen desteklerdir. Bakanlık, kronik hastalığı olan kişilere sağlık raporu ile belgelemeleri halinde yardım ödemesi yapıyor. Bu yardım sayesinde hastaların yaşam koşullarının biraz daha kolaylaştırılması hedefleniyor. Sağlık raporu ile başvuru yaparak her ay düzenli olarak 3398 TL yardım alabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalığı olan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla maddi destek sağlamaya devam ediyor. Ancak bu desteklerden yararlanmak için hastalığın sağlık raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Hastalık raporu ile başvuran vatandaşlar, Aile Bakanlığı tarafından düzenli olarak her ay maddi yardım ödemeleri alabiliyorlar. Maddi yardım ödemesi için vatandaşların belirli bir gelir sınırının altında olması şartı da aranmaktadır. Ayrıca ödenecek tutar, hastalığın türü ve derecesine göre belirlenmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kronik hastalığı olanlara sağladığı yardım miktarı ve diğer detaylar haberimizde yer almaktadır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'deki kronik hastalığı olan vatandaşları desteklemek amacıyla maddi yardım ödemelerine devam ediyor. Nisan ayı başvuruları açıldı ve başvurular Aile Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Sadece tüberküloz ve SSPE hastaları için maddi yardım ödemesi yapılıyor ve hastaların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına da destek olunuyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve ihtiyaç sahibi olmak şartlarına uygun olanlar, Aile Bakanlığından düzenli maaş ödemesi alabilirler.Türkiye'de kronik hastalığı olan vatandaşlara yönelik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından maaş desteği verilmektedir. Bu destek kapsamında, kronik hastalığı olan vatandaşlara 3.398 TL maaş bağlanmaktadır. Ayrıca, kendine bakamayacak durumda olan ve bakıma muhtaç olan vatandaşlar için de evde bakım maaşı ödemesi yapılmaktadır. Bu kapsamda, bakan kişiye 4.336,84 TL ödeme yapılmaktadır. Kronik hastalığı olan vatandaşlar ayrıca, elektrik ve doğalgaz tüketim desteğinden %5 oranında daha fazla faydalanabilmektedirler. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla başvuru yapabilirler. Başvurular düzenli olarak değerlendirilmekte ve yardım almak isteyenlere aylık ödemeler yapılmaktadır. Nisan ayı başvuruları da başlamış durumda.