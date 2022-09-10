MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 21:10

Bella Hadid'den cüretkar pozlar!

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, verdiği cüretkar pozlarıyla sosyal medyanın içinden geçti. Ünlü model verdiği büyüleyici pozlarla herkesin ağzını açık bıraktı. İşte Bella Hadid’in verdiği o şok edici pozlar…

MAGAZİN
10 Eylül 2022 - 21:10
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Bella Hadid'den cüretkar pozlar!


Bir dergi için pozlar veren Bella Hadid, cesur ve cüretkar pozlarıyla akılları başlardan aldı.

BElla Hadid



Cüretkar tarzıyla ve oldukça muhteşem fiziğiyle kendini öne çıkartan Bella Hadid, hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

BElla Hadid

Ünlü Model Hastalığını Hayranlarına Açıkladı!

Genç model Bella Hadid, geçtiğimiz aylar içerisinde Lyme hastalığına yakalandığını sevenleriyle paylaşarak onların derin bir üzüntü yaşamalarına neden oldu.

Bella Hadid, baş ağrısı, beyin sisi, uykusuzluk ve ışığa ve gürültüye karşı hassasiyetleri de olmak üzere yaşadığı 30’u aşkın semptomla mücadele ettiğini söyledi. Yaşadığı diğer semptomların da anksiyete, karışıklık, mide bulantısı, düzensiz beslenme, eklem ağrısı kilo alımı ve kaybı olarak bu tarzda rahatsızlıkları olduğunu söyledi.

Bella Hadid Her Gün Daha Çok Semptom Hissettiğini Söyledi

Hemen hemen her gün istisnasız olarak yaşadığı bu 30’u aşkın semptomun 10 tanesini yaşadığını ve 14 yaşından 18 yaşına kadar bunları daha agresif bir biçimde hissettiğini söyledi.

BElla Hadid

Bella Hadid Kimdir?

Asıl adı sabella Khair Hadid olan ünlü model, 9 Ekim 1996 tarihinde dünyaya gelen Filistin asıllı Amerikan modeldir. 2016 yılında sektörün uzmanlarınca Model.com’un Yılın Modeli Ödeülleri’nde Yılın Modeli olarak seçilmeyi başaran ünlü modeldir.

Hadid, 2015 yılının başlarında Kanada asıllı şarkıcı The Weekend ile yaşadığı beraberliğin ardından Nisan ayında Coachella’da bir arada görüldü. Hadid, 2015 yılının Aralık ayında In The Night adlı müziğin videosunda yer alarak ekranlara geldi. 2016 yılının Şubat atında Grammys’de kırmızı halı görünümlerini sevgilisiyle çift olarak gerçekleştirdi. Fakat 2016 yılının Kasım’ında çiftin programları çok çeliştiği için ayrıldıkları açıklandı. Fakat 2018 yılında yeniden birleşerek 2019 yılında bir defa daha ayrıldılar. İkili ayrılmalarının 9’uncu ayında yeniden ilişkilerine başladılar.

BElla Hadid

Bella Hadid, Müslüman olmasından gurur duyduğunu söyleyerek bir kere daha herkesi kendine hayran bıraktı. 8 Aralık 2017 tarihinde ise Hadid, Amerika Başkanı Donald Trump’ın İsrail ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına yönelik kız kardeşi Gigi ile İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan protestolarda öncü oldu. Şimdiler de ise modelliğine devam eden Hadid, her geçen gün daha da büyüleyici bir hal alıyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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