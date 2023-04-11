Ben bekara ev vermem diyen ev sahipleri yandı! Yeni uygulama başladı: Bu cezayı ödemek zorunda kalacaklar













Genç kadın, çalışmak için gittiği şehirde bir daire kiralamak istedi ancak emlakçı ve ev sahipleri tarafından "Bekara ev yok" cevabıyla karşılaştı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) şikayeti sonrasında hızlı bir karar aldı ve artık bekarsız ev verenler para cezası ödeyecek. M.N.A. isimli genç kadın, emlak danışmanı G.Ş. ile görüştüğünde bekar olduğunu söyledi ve bu nedenle ev veremeyeceklerini beyan etti. M.N.A. daha sonra yeniden irtibata geçerek evi görmek istediğini söylese de, emlak danışmanı görüşme talebini reddetti ve bekara ev vermediklerini belirtti. TİHEK'in kararı sonucunda, emlak danışmanının aldığı talimat ile bekâr kiracı kabul edilmediği ve ayrımcı muamele uygulandığı kabul edilmiştir. Ancak, ev sahipleri dosyaya herhangi bir savunma sunmadığı için ayrımcılık yasağının ihlal edilmediği kanıtlanamamıştır. Bunun sonucunda, başvuranın medeni hali nedeniyle ayrımcılık yapıldığı ve eşit muamele ilkesinin ihlal edildiği kararına varılmıştır. Muhataplar hakkında 10'ar bin TL idari para cezası verilmesine karar verildi.Genç kadın, yaşadığı ayrımcılık sonrası TİHEK'e başvurarak mağdur olduğunu iddia etti. TİHEK, emlak danışmanı G.Ş. ve yurt dışında yaşayan ev sahipleri E.U. ve R.U.'dan savunma talep etti. Emlak danışmanı, ev sahiplerinin aile bütünlüğüne verdiği önem nedeniyle bekar kişilere ev vermediklerini ve kendisinin ayrımcılık yapmadığını belirtti. Ancak ev sahiplerinin görüşü alınmak için yapılan talep resmi yazıya cevap vermediler. TİHEK, olayı inceleyerek gerekli cezai işlemleri uygulamaya karar verdi. TİHEK incelemesi sonucunda yapılan kararda, başvuruda bulunan kişinin ekran görüntüsüyle desteklediği görüşmede emlak danışmanının bekâr kiracı kabul etmeme talimatı aldığı belirtilmiştir. Ayrıca, ev sahipleri ile emlak danışmanı arasında resmi bir sözleşme olmadığına dikkat çekilmiştir. Ancak, emlak danışmanının ev sahiplerinin isteklerine uyması nedeniyle sorumlu olduğu, ayrımcılık talimatını uygulama hükmü istikametinde suç işlediği ifade edilmiştir.Muhatap emlak danışmanının ev sahiplerinin isteği doğrultusunda ayrımcılık yapması ve ev sahiplerinin olaya ilişkin görüşlerini kanuni süre içinde sunmamaları nedeniyle TİHEK, muhataplar hakkında 10'ar bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Başvuranın medeni haline dayalı ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı ve eşit muamele ilkesinin ihlal edildiği kanaatine varıldı.