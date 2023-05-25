Ben Bu Cihana Sığmazam’da beklenmedik ayrılık sinyali! Finale sayılı günler kala iki isim birden veda ediyor!







AZAMET VE MELİKE DİZİYE VEDA EDİYOR







Ben Bu Cihan'a Sığmazam, izleyicilerin büyük ilgisini çekerek Salı akşamlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Her bölümüyle izleyicilere farklı heyecanlar sunan dizi, sezon finaline doğru yaklaşırken ayrılık haberleriyle gündeme geldi.Eren Vurdem'in canlandırdığı Azamet ve Aslı Melisa Uzun'un hayat verdiği Melike karakterleri, Orhan'ın ölümüyle zor bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Bu olay, karı koca hayatlarıyla ilgili önemli bir karar almalarını gerektirecek. Bu ayrılığın dizinin ilerleyen hikayesine nasıl yansıyacağı ve diğer karakterler üzerindeki etkileri ise merak konusu. Dizide yer alan sevilen karakterlerden Azamet ve Melike'nin, bu akşam yayınlanacak olan 32. bölümle birlikte diziye veda edecekleri iddia ediliyor. Dizinin proje tasarımı Oktay Kaynarca ve Onur Tan'a ait olup, yeni sezon planlaması henüz yapılmamıştır. ATV'nin en popüler yapımlarından biri olan Ben Bu Cihan'a Sığmazam'ın yeni sezonda devam edip etmeyeceği ise şu an için belirsizliğini korumaktadır. İzleyiciler ise bu ayrılık haberleriyle birlikte dizinin geleceği hakkında heyecanla bekleyişlerini sürdürmektedirler.