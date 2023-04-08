Dizi
08 Nisan 2023 - 09:45

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyicilerine kötü haber! Başroller diziden ayrıldı: Senaryoda deprem etkisi yaratacak!

ATV kanalında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde son dönemde yaşanan oyuncu ayrılıkları izleyicileri şaşırttı. Dizinin başarılı kadrosu ve sürükleyici konusu ile ilgiyle izlenen yapımın geleceği merak konusu haline geldi. Yakın zamanda bir ayrılık daha yaşanacağı iddiaları dizinin hayranlarını endişelendiriyor. Ayrıntılar haberimizde...

Dizi
08 Nisan 2023 - 09:45
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi izleyicilerine kötü haber! Başroller diziden ayrıldı: Senaryoda deprem etkisi yaratacak!
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Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin hayranları, yeni bölümleri heyecanla takip ediyor. İzleyicilerin beğenisini kazanan yapımda son bölümde, Ethem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Kerem Kupacı'nın vedası birçok kişiyi şaşırtmıştı. Şimdi ise dizide yeni ayrılıkların yaşanacağı söylentileri dolaşıyor. Art arda gelen ayrılıklar nedeniyle hayranlar, ne oluyor diye merak etmeye başladılar.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM'DA YENİ AYRILIK İDDİALARI

dizi



ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da ayrılıklar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ethem karakterine hayat veren Kerem Kupacı diziden ayrılmıştı. Şimdi ise bir başka oyuncu Selim Makaroğlu'nun da Tito karakteriyle projeden ayrılacağı iddia ediliyor.

KEREM KUPACI HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI

dizi

Kerem Kupacı'nın ayrılığı, dizi hayranlarını şaşırtmıştı. Dizinin diğer karakterleriyle olan etkileşimi ve oyunculuğu izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Ancak, Ethem karakterinin ölümüyle Kerem Kupacı'nın diziden ayrılacağı duyurulmuştu.

SELIM MAKAROĞLU DA VEDA EDECEK Mİ?

dizi

Şimdi de Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Tito karakterine hayat veren oyuncu Selim Makaroğlu'nun da diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Tito karakterinin Ethem'i öldürdükten sonra diziye veda edeceği söyleniyor.

DİKKAT ÇEKEN BİR DİZİ

Ben Bu Cihana Sığmazam, sürükleyici konusu ve güçlü oyuncularıyla dikkat çeken bir dizi olarak her Salı akşamı ATV'de izleyiciyle buluşuyor. Sevilen dizinin hayranları yeni bölümleri heyecanla bekliyor.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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