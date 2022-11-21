Dizi
21 Kasım 2022 - 13:08

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu

ATV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Salı akşamı ekranlara gelirken dizinin başarılı oyuncu performansı dikkatleri çekiyor. Büyük bir izleyici kitlesini elinde bulunduran diziden gelen veda haberi herkesi üzdü. Ben Bu Cihana Sığmazam'dan hangi oyuncu ayrıldı? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

Dizi
21 Kasım 2022 - 13:08
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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu


En sevilen diziler arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgiyle izlense de diziden üzücü bir haber geldi. Hayranlarını derinden sarsan bu haberin ardından o ismin diziden ayrıldığı belli oldu. İşte detaylar...

HANGİ İSİM DİZİYE VEDA EDİYOR?

Oktay Kaynarca ve birçok başarılı ismin yer aldığı "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi her bölümüyle gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Dizinin yapım ortağı olan Oktay Kaynarca'nın dizinin hemen hemen her detayından sorumlu olduğu söylenebilir. Oktay Kaynarca ile arkadaşları Seyfi Şahin ve Onur Tan'ın kurduğu "Güzel Adamlar" şirketinin ilk dizisi olarak izleyici karşısına çıkan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi hem hikayesi hem de başarılı oyuncu kadrosuyla reyting rekorları kırıyor.



onur tan

ONUR TAN DİZİDEN AYRILDI

Yönetmen Onur Tan, Oktay Kaynarca ile yarattığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin iyi reytingleri dizinin de uzun ömürlü olacağını gösteriyor. Güzel Adamlar'ın kurucularından Onur Tan'ın diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Bu ani çıkış dizinin hayranlarını şaşırtırken Onur Tan'ın diziden ayrılmasının arkasında başka bir sebep daha vardı. Planlara göre Bu Cihana Sığdıramam projesinin doğup başarılı bir şekilde ilerlemesinin ardından Onur Tan'ın talimatını başka işlere devredeceği biliniyordu.

Planlandığı gibi Onur Tan diziden ayrıldı ve yerine Mustafa Şevki Doğan oyuna girdi. Ayrıca gündemde yazar değişikliği iddiaları bulunsa da diziye hareketlilik katacak bir ekibin çalışmalara başladığı da aktarılıyor. Diziden ayrılan Onur Tan'ın bundan sonraki süreçlerde hangi projelerde yer alacağı da araştırılmaya başlandı. Bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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