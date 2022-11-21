En sevilen diziler arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam yayınlandığı ilk bölümden itibaren ilgiyle izlense de diziden üzücü bir haber geldi. Hayranlarını derinden sarsan bu haberin ardından o ismin diziden ayrıldığı belli oldu. İşte detaylar...
Dizi
21 Kasım 2022 - 13:08
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık! Onur Tan'ın bir sonraki projesi Kurtlar Vadisi mi olacak? Onur Tan'ın yeni durağı belli oldu
ATV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Salı akşamı ekranlara gelirken dizinin başarılı oyuncu performansı dikkatleri çekiyor. Büyük bir izleyici kitlesini elinde bulunduran diziden gelen veda haberi herkesi üzdü. Ben Bu Cihana Sığmazam'dan hangi oyuncu ayrıldı? Sorusu ise pek çok kişi tarafından merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumda. Bu soruların cevaplarına ve konu hakkında daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…
Dizi
21 Kasım 2022 - 13:08
EDİTÖR
İlginizi Çekebilir