Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavalı kimdir, gerçek adı nedir? BBCS Tatavalı karakterini canlandıran Engin Benli hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar







BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVALI KİMDİR?











BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVALI’NIN GERÇEK HİKAYESİ NE?





ENGİN BENLİ KİMDİR?

Ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncu kadrosunda yer alan Engin Benli Tatavalı merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaşçı dizisindeki Kuzgun karakterine benzetilen Tatavalı, araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte Engin Benli Tatavalı hakkında merak edilen tüm detaylar…Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Tatavalı, İstanbul'daki en büyük mafya babalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Annesiz ve babasız bir şekilde büyüyen Tatavalı, 10 yaşındayken hem annesini hem de babasını kaybetmiştir. Anne ve babasının gözleri önünde öldürülmesi ile birlikte büyük bir tramvay yaşayan Tatavalı, kimseye acımaz. İnsani duygulardan acıma ve affetme duygusunu kaybeden Tatavalı, yaşadığı büyük travmanın etkilerini yansıtmaktadır.Daha çok küçük yaşlarda sokaklarda kalan ve yaşayabilmek adına büyük hayat mücadelesi veren karakter parasını almaya çalışan iki çocuğu yaraladı için ıslah evine düşmüştür. Sıcak bir yer bulduğunu düşünerek plan yapan Tatavalı, her kış 3 suç işleyerek cezasını 18 yaşına kadar devam ettirmiştir. Bu sayede hem sıcak yemek hem de sıcak bir yatak bulan Tatavalı, daha sonra kendi hikayesini yazmaya başladı.18 yaşına kadar ıslah evinde yaşamını Tatavalı, kendini geliştirmek adına bol bol kitap okumuştur. Paranın güç getirdiğini keşfeden Tatavalı, çok çalışarak para kazanabileceği yollar bulmuştur. Suç işlemekten ziyade bilgisi ile yöneten ve yönlendiren bir adam olmayı Hedef edinen Tatavalı, kurnaz ve merhametsiz bir adam olarak ekranlara geliyor. 10 yaşından bu yana hiç ağlamayan Tatavalı, Cezayir Türk ile karşı karşıya gelir. 2 zeki adamın mücadelesi ekranlara yansırken Cezayir’in topraklarında uyuşturucu satan ve üreten bu adam ile var gücüyle savaşması ekranlara geliyor. Tatavalı Cezayir'e en güçlünün kim olduğunu göstermek için mücadelesine devam edecek.1970'de İstanbul'da dünyaya gelen Engin Benli, 53 yaşında yetenekli bir oyuncu olarak ekranlara geliyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan Benli, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ilk kez oyunculuğa adım attı. Daha sonra STV'de yayınlanan Büyük Buluşma dizisinde ekranlara gelmeye başlayan Engin Benli, Kanıt dizisinde verdiği Orhan Başkomiser rolü ile hafızalara kazındı. Şimdiye kadar pek çok farklı yapımda karşımıza çıkan Engin Benli, Göç Zamanı, Poyraz Karayel ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde yer aldı. Son zamanlarda ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Alıncak karakteri ile tanıyor. 2016 yılında Çiğdem Saruhan ile hayatını birleştiren Engin Benli, 1.85 boyunda ve 75 kilodur.