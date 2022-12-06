Kim Kimdir
06 Aralık 2022 - 19:45

Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavalı kimdir, gerçek adı nedir? BBCS Tatavalı karakterini canlandıran Engin Benli hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar

Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncu kadrosunda yer alan Engin Benli Tatavalı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Dizide canlandırdığı karakter ile tüm gözleri üzerinde toplayan Tatavalı merhametsiz bir mafya babası olarak ekranlara geliyor. İşte Engin Benli Tatavalı hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
06 Aralık 2022 - 19:45
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ben Bu Cihana Sığmazam Tatavalı kimdir, gerçek adı nedir? BBCS Tatavalı karakterini canlandıran Engin Benli hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar


Ekranların sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın oyuncu kadrosunda yer alan Engin Benli Tatavalı merak edilen isimlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Savaşçı dizisindeki Kuzgun karakterine benzetilen Tatavalı, araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşte Engin Benli Tatavalı hakkında merak edilen tüm detaylar…

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVALI KİMDİR?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yer alan Tatavalı, İstanbul'daki en büyük mafya babalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Annesiz ve babasız bir şekilde büyüyen Tatavalı, 10 yaşındayken hem annesini hem de babasını kaybetmiştir. Anne ve babasının gözleri önünde öldürülmesi ile birlikte büyük bir tramvay yaşayan Tatavalı, kimseye acımaz. İnsani duygulardan acıma ve affetme duygusunu kaybeden Tatavalı, yaşadığı büyük travmanın etkilerini yansıtmaktadır.



Daha çok küçük yaşlarda sokaklarda kalan ve yaşayabilmek adına büyük hayat mücadelesi veren karakter parasını almaya çalışan iki çocuğu yaraladı için ıslah evine düşmüştür. Sıcak bir yer bulduğunu düşünerek plan yapan Tatavalı, her kış 3 suç işleyerek cezasını 18 yaşına kadar devam ettirmiştir. Bu sayede hem sıcak yemek hem de sıcak bir yatak bulan Tatavalı, daha sonra kendi hikayesini yazmaya başladı.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVALI

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM TATAVALI’NIN GERÇEK HİKAYESİ NE?

18 yaşına kadar ıslah evinde yaşamını Tatavalı, kendini geliştirmek adına bol bol kitap okumuştur. Paranın güç getirdiğini keşfeden Tatavalı, çok çalışarak para kazanabileceği yollar bulmuştur. Suç işlemekten ziyade bilgisi ile yöneten ve yönlendiren bir adam olmayı Hedef edinen Tatavalı, kurnaz ve merhametsiz bir adam olarak ekranlara geliyor. 10 yaşından bu yana hiç ağlamayan Tatavalı, Cezayir Türk ile karşı karşıya gelir.

2 zeki adamın mücadelesi ekranlara yansırken Cezayir’in topraklarında uyuşturucu satan ve üreten bu adam ile var gücüyle savaşması ekranlara geliyor. Tatavalı Cezayir'e en güçlünün kim olduğunu göstermek için mücadelesine devam edecek.

Engin Benli Kimdir

ENGİN BENLİ KİMDİR?

1970'de İstanbul'da dünyaya gelen Engin Benli, 53 yaşında yetenekli bir oyuncu olarak ekranlara geliyor. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro eğitimi alan Benli, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda ilk kez oyunculuğa adım attı. Daha sonra STV'de yayınlanan Büyük Buluşma dizisinde ekranlara gelmeye başlayan Engin Benli, Kanıt dizisinde verdiği Orhan Başkomiser rolü ile hafızalara kazındı.

Şimdiye kadar pek çok farklı yapımda karşımıza çıkan Engin Benli, Göç Zamanı, Poyraz Karayel ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde yer aldı. Son zamanlarda ise Diriliş Ertuğrul dizisindeki Alıncak karakteri ile tanıyor. 2016 yılında Çiğdem Saruhan ile hayatını birleştiren Engin Benli, 1.85 boyunda ve 75 kilodur.

Son Haberler
Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı: Kemerini çıkarıp yanıma...
Harabeye dönen binada mide bulandıran olay! Küçük kız anlattı:...
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz giyen müşterisine dans etti: görenler başa sarıp bir daha izledi!
Çılgın Dondurmacı'nın son videosu viral oldu! Siyah transparan bluz...
Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu, ardından bıçakla parçaladı!
Cani babadan tüyler ürperten katliam: 11 aylık kızını önce boğdu,...
Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
Alman devi Volkswagen'in Passat sedan modeli Türkiye'ye veda etti!
İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği o evi müzeye çevirdi..
İbrahim Tatlıses mağarada doğup büyüdüm demişti! Şanlıurfa Valiliği...
İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL toplamışlar..
İki kardeşten ‘saadet zinciri’ vurgunu! Mağdurlardan 300 bin TL...
Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a gözdağı: 'Rüzgar eken fırtına biçer!'
Bakan çavuşoğlu'ndan asgari tatbikatta geri adım atmayan Yunanistan'a...
2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan, toplantı için geri sayımı başlattı!
2023 yılı asgari ücret ne kadar olacak? 7 milyondan fazla çalışan,...
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak! Kadrolar belirlendi: Karar Resmi Gazete'de..
Sağlık Bakanlığı, 2023 yılında 27 bin kişiye istihdam sağlayacak!...
WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık sohbet içinde gözükecek..
WhatsApp masaüstü sürümünü yeniden güncelliyor! Durum bilgisi artık...
TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!
TCMB'den Kasım ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri raporu!
Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat uygulamasını yasalaştırdı!
Rusya'dan petrol fiyatlarını yükselişe geçiren karar: Tavan fiyat...
Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları
Kan Çiçekleri dizi konusu ve oyuncuları
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Özge Ulusoy’dan babasına son veda
Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında
Uğur Dündar ve Ece Üner yeniden kamera karşısında