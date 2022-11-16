Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları

Fragmanının yayınlanmasıyla beraber yoğun ilgi gösterine Ben Gri dizisi için nefesler tutulurken başrollerinde ise usta oyuncu Timuçin Esen yer alıyor. Dizinin ne zaman yayına gireceği heyecanla beklenirken aynı zamanda konusu ve oyuncu kadrosu da merak edildi. İşte, Ben Gri dizisi hakkında merak edilenler haberimizde BEN GRİ DİZİ KONUSU İşinde oldukça başarılı Fuat başarılı bir avukat olurken kızının başından geçenlerle beraber kendi hayatını da değiştirme kararı alıyor. Kızının yaşadıklarını kaldıramayan baba Fuat, intikam almak adına harekete geçer ve bu süreçte ise esrarengiz bir mesaj almasıyla beraber ortalık karışır. BEN GRİ OYUNCU KADROSU Timuçin Esen Ebru Özkan Alican Yücesoy İlayda Akdoğan Buçe Buse Kahraman Mücahit Koçak Onur Bilge Selin Kahraman BEN GRİ YAYIN TARİHİ Disney Plus Türkiye'de yayına girecek olan Ben Gri dizisi toplamda 8 bölümüyle beraber 16 Kasım 2022 Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.