Dizi
16 Kasım 2022 - 10:25

Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları

Disney Plus'ın yeni içeriği Ben Gri dizisi izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türk yapımı olan Ben Gri, oyuncuları ve konusu ise özellikle merak konusu oldu. Ben Gri konusu nedir? Ben Gri hangi oyuncular var? İşe detaylar...

Dizi
16 Kasım 2022 - 10:25
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Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları
Fragmanının yayınlanmasıyla beraber yoğun ilgi gösterine Ben Gri dizisi için nefesler tutulurken başrollerinde ise usta oyuncu Timuçin Esen yer alıyor. Dizinin ne zaman yayına gireceği heyecanla beklenirken aynı zamanda konusu ve oyuncu kadrosu da merak edildi. İşte, Ben Gri dizisi hakkında merak edilenler haberimizde

BEN GRİ DİZİ KONUSU

İşinde oldukça başarılı Fuat başarılı bir avukat olurken kızının başından geçenlerle beraber kendi hayatını da değiştirme kararı alıyor. Kızının yaşadıklarını kaldıramayan baba Fuat, intikam almak adına harekete geçer ve bu süreçte ise esrarengiz bir mesaj almasıyla beraber ortalık karışır.

BEN GRİ OYUNCU KADROSU

Timuçin Esen

Ebru Özkan

Alican Yücesoy

İlayda Akdoğan

Buçe Buse Kahraman

Mücahit Koçak

Onur Bilge

Selin Kahraman

BEN GRİ YAYIN TARİHİ

Disney Plus Türkiye'de yayına girecek olan Ben Gri dizisi toplamda 8 bölümüyle beraber 16 Kasım 2022 Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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