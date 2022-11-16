Fragmanının yayınlanmasıyla beraber yoğun ilgi gösterine Ben Gri dizisi için nefesler tutulurken başrollerinde ise usta oyuncu Timuçin Esen yer alıyor. Dizinin ne zaman yayına gireceği heyecanla beklenirken aynı zamanda konusu ve oyuncu kadrosu da merak edildi. İşte, Ben Gri dizisi hakkında merak edilenler haberimizde
Dizi
16 Kasım 2022 - 10:25
Ben Gri dizisi konusu ve oyuncuları
Disney Plus'ın yeni içeriği Ben Gri dizisi izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Türk yapımı olan Ben Gri, oyuncuları ve konusu ise özellikle merak konusu oldu. Ben Gri konusu nedir? Ben Gri hangi oyuncular var? İşe detaylar...
Dizi
16 Kasım 2022 - 10:25
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