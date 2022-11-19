Kim Kimdir
19 Kasım 2022 - 20:00

Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz kaç yaşında, nerelidir? Bendeniz biyografisi ve hakkında bilgiler

Kanal D ekranlarının sevilen müzik programı Şarkılar Bizi söyler'in bu haftaki konuğu Bendeniz oldu. Özellikle 90'lı yıllara adını kazıyan Bendeniz müzik severlerin ilgisini çekiyor. Bendeniz kimdir, kaç yaşında? Bendeniz gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Kim Kimdir
19 Kasım 2022 - 20:00
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Bendeniz kimdir, gerçek adı nedir? Şarkılar Bizi Söyler Bendeniz kaç yaşında, nerelidir? Bendeniz biyografisi ve hakkında bilgiler


Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can ve Hakan Altun sunumuyla ekranlara gelecek olan Şarkılar Bizi Söyler programında müzik keyfi yapılacak. Her hafta birbirinden özel konuklar gelirken bu haftanın konuğu ise adını altın harflerle 90'lı yıllara kazıyan Bendeniz oldu. Birçok albümü bulunan Bendeniz'in hayat hikayesi ve merak edilenler haberimizde

BENDENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1973 yılında dünyaya gelen Bendeniz olarak tanınan şarkıcının gerçek adı Deniz Çelik'tir. Aslen Konyalı olan şarkıcı 90'lı yılların unutulmaz isimlerinden oldu. Müjdeler Ver, Sen Kaybettin, Bu Baharda, Elimde Değil, Satmışım, Ya Sen Ya Hiç ve Ağlayayım mı? isimli şarkılarıyla tanındı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra İsviçre'ye üniversite okumak için giden Bendeniz, hem çalışıp he okumuştur. Türkiye'ye geri dönen Deniz Çelik kısa süre futbol ile ilgilenirken ilk kadın takımı Dostlukspor'da forma giydi.



Dönemin başarılı isimlerinden olan Harun Kolçak ile yaptığı düet ile beğenileri toplayan Bendeniz'in 14 yıl içerisinde toplamda 10 albümü vardır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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