Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor













Darwin Nunez'i 80 Milyon Euro'ya sattılar!

Türk isme kanca attılar!

Sattığı oyuncularla adından söz ettiren güçlü Portekiz ekibi, Teknik Direktör Roger Schmidt yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Portekiz Lig Kupası'nda mücadele veren Benfica, transfer çalışmalarına da hız verdi.Oyuncu yetiştirici konusunda Dünya devlerine örnek olan Benfica, büyük liglerde A Takım'da şans bulamayan gençleri transfer ederek piyasaya sürüyor.Portekiz devi, son olarak genç forvet Darwin Nunez'i Premier Lig devi Liverpool'a 80 Milyon Euro gibi astronomik bir bedelle satarak herkesi şaşırttı.Roger Schmidt'in, Juventus'ta forma giyen Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadroya katılmasını istediği öğrenildi. Benfica'nın bu talebine rağmen, Juventus'un genç forvetin performansından memnun olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kenan Yıldız, Juventus U-19 Takımı'nda forma giydiği 12 maçta 6 gol, 5 asistle oynadı.