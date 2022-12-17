SPOR
17 Aralık 2022 - 20:25

Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor

Portekiz Ligi'nde en yakın takipçisi Porto'ya 8 puan atan namağlup lider Benfica, transferde de büyük oynuyor. Türk ismi kadrolarına katmak istiyorlar.

SPOR
17 Aralık 2022 - 20:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, Kenan Yıldız'ı istiyor


Sattığı oyuncularla adından söz ettiren güçlü Portekiz ekibi, Teknik Direktör Roger Schmidt yönetiminde çalışmalarına devam ediyor.

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Portekiz Lig Kupası'nda mücadele veren Benfica, transfer çalışmalarına da hız verdi.



Oyuncu yetiştirici konusunda Dünya devlerine örnek olan Benfica, büyük liglerde A Takım'da şans bulamayan gençleri transfer ederek piyasaya sürüyor.

kenan yıldız benfica transfer

Darwin Nunez'i 80 Milyon Euro'ya sattılar!

Portekiz devi, son olarak genç forvet Darwin Nunez'i Premier Lig devi Liverpool'a 80 Milyon Euro gibi astronomik bir bedelle satarak herkesi şaşırttı. 

Türk isme kanca attılar!

Roger Schmidt'in, Juventus'ta forma giyen Türk oyuncu Kenan Yıldız'ı kadroya katılmasını istediği öğrenildi. Benfica'nın bu talebine rağmen, Juventus'un genç forvetin performansından memnun olduğu iddiaları ortaya atıldı. Kenan Yıldız, Juventus U-19 Takımı'nda forma giydiği 12 maçta 6 gol, 5 asistle oynadı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki isim Sırp oyun kurucu...
Kızılyıldız, Avrupa'yı sallamaya devam ediyor. Bu kez gündemdeki...
Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun akıbetinde son durum...
Barcelona'da ayrılma süreci yılan hikâyesine döndü. Yıldız oyuncunun...
Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...
Talipleri olan Beşiktaşlı yıldıza, Güneş'ten 'VETO'...
Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi açıklandı.
Real Madrid'e gençlik ateşi... 16 yaşındaki genç futbolcunun transferi...
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.
VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i devirdi, Dünya Şampiyonası'nda...
Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...
Hırvatistan Fas'ı devirdi, bronz madalyanın sahibi oldu...
Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
Mardin Havalimanı'nın adı değişiyor
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...