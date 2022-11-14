Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

BENGİ ÖZTÜRK KİMDİR?





BENGİ ÖZTÜRK HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?

Bengi Öztürk hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sanatçının hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Bengi Öztürk hakkında merak edilen tüm detaylar…1980 yılının Aralık ayında Almanya'da dünyaya gelen Bengi Öztürk, 28 Aralık doğumludur. 170 boyunda olan güzel oyuncu 55 kilodur. Mavi gözleri ve kumral saçları ile dikkat çeken Bengi Öztürk, üniversite yıllarında oyunculuk yapmaya başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile ilk kez ekran karşısına çık Bengi Öztürk, daha sonra 2004 yılında Hoşgeldin Hayat filminde rol aldı. Oyunculuk sektörüne giriş yapan güzel oyuncu birçok televizyon dizisinde ekrana gelmektedir.2018 yılında Ege’nin Hamsisi 2017 yılında Bekar Bekir 2014 yılında Küçük Gelin – Öğretmen Melek 2013 yılında Küçük Kıyamet 2011yılında Ve İnsan Aldandı – Aysun 2011 yılında Yalan Dünya 2011yılında Farklı Boyut 2010 yılında Mükemmel Çift – Şeyda Ayancık 2010 yılında Kızım Nerede – Canan 2009 yılında Canım Ailem – Sevin 2007 yılında Sessiz Fırtına – Dilara Sancaktar 2005yılında Şöhret – Yeşim 2005 yılında Kapıları Açmak – Melis 2005 yılında Dönme Dolap 2005 yılında Beşinci Boyut – Savcı Filiz 2004 yılında Büyük Buluşma – Öğretmen 2004 yılında Hoşgeldin Hayat – Serap