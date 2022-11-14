Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:59

Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi

Ekranların sevilen dizilerinde rol alan Bengi Öztürk hakkında araştırmalar devam ediyor. Güzel oyuncunun kim olduğu, nereli olduğu konulara araştırmaya devam ediyor. İşte Bengi Öztürk hakkında merak edilen tüm detaylar…

Kim Kimdir
14 Kasım 2022 - 09:59
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Bengi Öztürk kimdir, nereli, yaşı kaç? Bengi Öztürk biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Bengi Öztürk hakkında araştırmalar devam ederken biz de merak edilenleri sizlerle paylaşıyoruz. Ünlü sanatçının hayatı hakkında merak edilenle yazımızda. İşte Bengi Öztürk hakkında merak edilen tüm detaylar…

BENGİ ÖZTÜRK KİMDİR?

1980 yılının Aralık ayında Almanya'da dünyaya gelen Bengi Öztürk, 28 Aralık doğumludur. 170 boyunda olan güzel oyuncu 55 kilodur. Mavi gözleri ve kumral saçları ile dikkat çeken Bengi Öztürk, üniversite yıllarında oyunculuk yapmaya başladı. Show TV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile ilk kez ekran karşısına çık Bengi Öztürk, daha sonra 2004 yılında Hoşgeldin Hayat filminde rol aldı. Oyunculuk sektörüne giriş yapan güzel oyuncu birçok televizyon dizisinde ekrana gelmektedir.

Bengi Öztürk Kimdir

BENGİ ÖZTÜRK HANGİ YAPIMLARDA YER ALDI?

2018 yılında Ege’nin Hamsisi

2017 yılında Bekar Bekir

2014 yılında Küçük Gelin – Öğretmen Melek

2013 yılında Küçük Kıyamet

2011yılında Ve İnsan Aldandı – Aysun

2011 yılında Yalan Dünya

2011yılında Farklı Boyut

2010 yılında Mükemmel Çift – Şeyda Ayancık

2010 yılında Kızım Nerede – Canan

2009 yılında Canım Ailem – Sevin

2007 yılında Sessiz Fırtına – Dilara Sancaktar

2005yılında Şöhret – Yeşim

2005 yılında Kapıları Açmak – Melis

2005 yılında Dönme Dolap

2005 yılında Beşinci Boyut – Savcı Filiz

2004 yılında Büyük Buluşma – Öğretmen

2004 yılında Hoşgeldin Hayat – Serap

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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