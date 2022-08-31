YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:33

"Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması" Sonuçlandı - Ankara

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 17:33
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“Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması” Sonuçlandı - Ankara


MKE Ankaragücü tarafından başlatılan ve ana teması Ankaragücü olan “Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması”nın sonuçlanmasının ardından Eryaman Stadyumu'nda yarışma için ödül töreni gerçekleştirildi.


MKE Ankaragücü'nün 112'nci kuruluş yılı etkinliği için düzenlenen “Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması” sonuçlarının açıklanmasının ardından yarışma için ödül töreni gerçekleştirildi. Eryaman Stadyumu'nda yapılan törene MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulübün teknik patronu Ömer Erdoğan, kulübün spor okullarında eğitim gören öğrenciler ile yarışmaya katılan 5-12 yaş arasındaki çocuklar katıldı.





“Futbol tarihine bir ilk adım olmasının bütün yüreğimiz ve bilincimizle başlangıcı olur diyoruz”


Törende yaptığı konuşmada kulübün 112'nci kuruluş yıl dönümünün önemine vurgu yapan Başkan Koca, “Kuruluş yıl dönümümüz vesileyle toplumun, insanlığın en masum yüzlerine, en masum kesimine ve saf duyguları ile düşünceleriyle tarihi kulübümüzü resmetmelerini istedik. Bu tarihi kulübün kuruluş yıl dönümünde bu çocukların saf duygularıyla çizdiği, ‘Benim Gözümden Ankaragücü' resimleriyle yeni bir dünyanın, yeni bir saflığın başlangıcı olur diye düşünüyoruz. Çünkü 112 yıl önce bütün yürekler tek yürek olarak ve ülke savunmasına önemli katkıda bulunan İmalat-ı Harbiye işçilerinin kurduğu bu kulüp inşallah 112'nci yılında bu çocukların çizdiği resimlerle yeni bir sayfa açacak ve spor tarihine, futbol tarihine bir ilk adım olmasının bütün yüreğimiz ve bilincimizle başlangıcı olur diyoruz” dedi.



“Çok değerli bir kulübe geldiğim için kendimi hem heyecanlı ek olarak şanslı hissediyorum”


Geldiği göreve oldukça verimli geçiren olmaya çalışacağı mesajını veren MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Erdoğan ise şunları söyledi:


“Çok önemli tarihe sahip olan kulübümüz 112'nci yılını kutluyor. Daha nice başarılı, sağlıklı yıl dönümleri diliyorum. Çok değerli bir kulübe geldiğim için kendimi hem heyecanlı benzer şekilde şanslı hissediyorum. Bu görevi bana layık gördüğü için başta başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Başkanımızla ilk görüşmemizde karşılıklı konuşmalarımızda oldukça verimli geçiren olmak için geldiğimizin sözünü verdik. Başarılı olmak için de sırf bizim desteğe ihtiyacımız var. İnşallah hep beraber bu kulübü yakıştığı yerlere taşır, çok daha büyük başarılara imza atar ve bu önemli tarihte biz de kendimize yer ediniriz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği olacaklar. Çok daha iyi ve önlerinde çok iyi bir gelecek bekliyor.”


30 Ağustos'ta sonuçları açıklanan yarışmada ise katılım şartlarına, resim çalışmalarında “Ankaragücü” temasının yer alması, Ankaragücü teması çerçevesindeki hayallerin resmedilmesi gibi koşullar eklendi.


Bu çerçevede kurallara uyarak yarışmaya katılan çocuklar arasından 4 kişiye ödül verildi. Birinci Sait Güven, ikinci Yağmur Sena Çeken, üçüncü Rıfat İnsel olurken Ali Oğuzhan Altıntaş'a ise jüri özel ödülü takdim edildi.



“Benim Gözümden Ankaragücü Resim Yarışması” ödülleri


Seçici kurul tarafından birinci seçilen yarışmacıya 2 Adet Doğu Tribün kombinesi ve bin 500 liralık MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki, ikinci yarışmacıya bin 500 liralık MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki, üçüncü yarışmacıya bin liralık MKE Ankaragücü Store mağazalarında kullanabileceği hediye çeki verildi.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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