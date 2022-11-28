MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 22:01

Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini açıkladı: 'En sevdiğim huyum kaderci oluşum'

Ekranların sevilen isimlerinden Bensu Soral güzelliğiyle dikkat çekiyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, yaptığı samimi açıklamalarla şaşırttı. İşte, Bensu Soral'ın kendisiyle ilgili çarpıcı itirafları...

MAGAZİN
28 Kasım 2022 - 22:01
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Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini açıkladı: 'En sevdiğim huyum kaderci oluşum'


Son zamanların dikkat çeken kadın oyuncularından olan Bensu Soral, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soral, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

EN SEVDİĞİ HUYUNU AÇIKLADI

Tuzak dizisinde anne karakterine hayat veren Bensu Soral, kendisiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Hayatı akışa bıraktığını ve hiçbir şeyi zorlamadan yaşadığını belirten Soral, en sevdiği özelliğini de söyledi.



 bensu soral

31 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada "En sevdiğim huyum kaderci oluşum. Negatif olaylarda bile böylesi benim için daha hayırlıymış der yola devam ederim." sözleriyle bu şekilde mutlu olduğunu belirtti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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