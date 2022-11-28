Bensu Soral'dan samimi itiraflar! Sorunlarla başa çıkma yöntemini açıkladı: 'En sevdiğim huyum kaderci oluşum'







EN SEVDİĞİ HUYUNU AÇIKLADI







Son zamanların dikkat çeken kadın oyuncularından olan Bensu Soral, doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soral, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.Tuzak dizisinde anne karakterine hayat veren Bensu Soral, kendisiyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Hayatı akışa bıraktığını ve hiçbir şeyi zorlamadan yaşadığını belirten Soral, en sevdiği özelliğini de söyledi.31 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada "En sevdiğim huyum kaderci oluşum. Negatif olaylarda bile böylesi benim için daha hayırlıymış der yola devam ederim." sözleriyle bu şekilde mutlu olduğunu belirtti.