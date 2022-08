Bensu Soral ve Edis'in samimi halleri Demet Özdemir-Oğuzhan Koç düğününün önüne geçti!

Zeynep Bastık ile olan dansıyla dile düşen Edis, bu kez Bensu Soral ile yakınlaştı!

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir'in geçtiğimiz gün gerçekleşen düğün törenine ünlü akını oldu.Düğünden paylaşılan fotoğraf ve videolar sosal medyada büyük ilgi görürken, en çok ilgiyi ünlü oyuncu Bensu Soral ile ünlü şarkıcı Edis'in samimi halleri gördü. Sosyal medya hesaplarında dolaşan videoda bir süre önce eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden geri dönen Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile oldukça fazla samimi olması dikkatlerden kaçmazken paylaşım, yorum rekoru kırdı.2018'de iş insanı Hakan Baş ile evlenen ünlü oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda boşanacakları yönünde ortaya atılan söylentilerle gündeme gelmişti. Çiftin, evliliklerini kurtarmak için birbirlerine bir şans daha verdiği konuşulurken, ünlü oyuncunun yakın arkadaşlarının düğününde Edis ile samimi görüntüsü akıllarda farklı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu.Ünlü oyuncu Deniz Baysal Yurtçu'nun yakın arkadaşlarıyla birlikte çektiği ve daha sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videonun arka kısmında Edis ile Bensu Soral'ın samimi olarak sohbet ettikleri an be an kameralara takılırken paylaşımın hemen ardından akıllara Edis ile Zeynep Bastık'ın birlikte dans ederken gösterdikleri samimi görüntüler gelmeye başladı.İkilinin, düğün devam ederken sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düşerken Bensu Soral ile Edis'in samimiyeti sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İkilinin birlikte Deniz Baysal Yurtçu'nun videosuna yakalandığı anlarda eşi Hakan Baş'ın da öncesinde bekleyip daha sonrasında da usulca alanı terk etmesi dikkatlerden kaçmadı.