EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 18:00

Benzin almaya giden şaştı kaldı! Benzin ve motorine çifte zam: İstasyonda kuyruk oldular!

Benzinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 9 kuruş, motorinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 21 kuruş artış oldu. Benzinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 9 kuruş, motorinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 21 kuruş artış oldu.

EKONOMİ
16 Şubat 2023 - 18:00
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Benzin almaya giden şaştı kaldı! Benzin ve motorine çifte zam: İstasyonda kuyruk oldular!
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Benzinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 9 kuruş, motorinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 21 kuruş artış oldu.

Benzin ve motorine kallavi zam!

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Benzinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 9 kuruş, motorinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 21 kuruş artış oldu.

Benzinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 9 kuruş, motorinin satış başına düşen miktara 1 Türk Lirası 21 kuruş artış oldu.

işçi

 

 Bahsi geçen bu fiyat artışı olmasının üzerinde benzinin litresi üzerine satılan ücreti İstanbul şehrinde ortalama 20,90 Türk lirasına yükselirken Başkent Ankara'da 21,17 Türk liraya, İzmir şehrinde ise 21,07 Türk liraya yükseldi. Motorin ücretleriyse İstanbul şehrinde ortalama 21,23 Türk liraya, Başkent Ankara'da 21,55 Türk liraya ve İzmir şehrinde 21,59 Türk liraya tekabül etti.

Üreticiler tarafından uygun bulunan bu fiyatlar, rakip firmalar nedeniyle büyük şirketlerden ve kentlere göre küçük kesime göre  değişiklik gösterebiliyor.

EDİTÖR
Dilan Yalçıntepe
Dilan Yalçıntepe
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