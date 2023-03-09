Benzin almaya gitmeden hemen yapın! Bu istasyondan yakıt alana 75 TL hediye!

Akaryakıt zamları vatandaşın cebini zorlamaya devam ederken bankaların müşterilerin alışverişlerini kolaylamak için yaptığı kampanyalarda devam ediyor. Peki hangi banka akaryakıt kampanyası düzenledi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O BANKADAN BÜYÜK AKARYAKIT KAMPANYASISon dönemlerde gelen akaryakıt zamları ile ilgili bankaların çalışmaları hız kazandı. Yapılan açıklamalara göre İş Bankası Maximum kredi kartı olan vatandaşların farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt alışverişlerine 75 TL para puan hediyesi verilecek. Kampanya 16 Şubat ve 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak. anlaşmalı Petrol Ofislerinden yapılacak olan alışverişlerde kazanmak için 29 Mayıs 2018 tarihinden daha önce alınan temassız özelliği olan ve öde- geç işleminin yapılması için bir kez Petrol Ofisi istasyonlarında temassız kart okuyuculu POS cihazlarından işlem yapılması gerekmektedir. 29 Mayıs 2018 tarihlerinden daha sonra alınan temassız kredi kartları için bir aktivasyon işlemi yapılmaya gerek yoktur. Temassız özelliği olan kartlar ile otogaz, benzin, dizel akaryakıt alışverişleri yapılabilecek.
Kampanyadan para puan kazanabilmek için mobil uygulama üzerinden Pazarama kısmında yer alan Petrol Ofisi öde geç uygulamasına plaka tanımı yapılması gerekmektedir. Kampanya katılımları kampanya süresi boyunca alışverişten önce ya da sonra yapılabilir. İşCep mobil uygulamasından ya da Maximum Mobil uygulamasından Kampanyalar kısmından katıl kısmından katılım sağlanabilir. Kazanılan 75 TL para puanlar sadece öde-geç özelliği olan kartlar ve uygulamada öde geç özelliği tanımlayanlar için uygulanabilir. İş Bankası Maximum, Maximiles, Privia, Bankamatik ve Maxipara kartları kampanyaya dahil edilecektir. Ticari Bankamatik ve kredi kartlar, Vadematik kart, aidatsız kart, Maximum Fırsat ve Maxipuan ile yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri ve Maximum POS cihazlarından yapılmayan işlemler kampanyaya dahil edilmeyecektir. Kazanılan para puan hediyeleri 4 Nisan 2023 tarihine kadar kartlara yansıtılıp son tarihi ise 31 Mayıs tarihi olarak belirlenmiştir. Kazanulan para puanlar yalnızca akaryakıt alımlarında kullanılabilir. Bir müşteri sadece 1 kez 75 TL para puan kazanabilir. Ek kart ile yapılan işlemler sonrasında kazanılan para puanlar ek karta bağlı olan karta yansıtılır. İş Bankası ve Petrol Ofisi iş birliği ile yapılan kampanyanın süreç boyunca değişim, durdurma hakları saklı tutulacaktır.