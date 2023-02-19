Benzin doldurmadan önce okuyun! O istasyondan depo dolduranlar 60 TL parasını geri alacak!







AKBANK’TA AKARYAKIT ALIŞVERİŞİNE 60 TL HEDİYE







AKBANK İLE BP KAMPANYA ŞARTLARINI DUYURDU

Bankaların sık sık hazırladığı kampanyalardan biri olması dışında birçok vatandaşın da bütçesine katkı sağlayan kampanyalardan biri olması sebebiyle önemli hale gelen akaryakıt kampanyaları avantajlı bir şekilde alışveriş yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. Bu doğrultuda birçok banka, akaryakıt istasyonlarıyla birlikte anlaşma yaparak, müşteriler için çok cazip avantajlar sağlamaya başladı. Bu iş birliklerinin bir tanesi de Akbank ve BP istasyonları arasında sağlandı. Belli dönemlerde iş birliğinde bulunan BP ve Akbank, dün tekrardan bir iş birliği yapmaya karar verdi. Bu doğrultuda akaryakıt alışverişlerine TL değerinde Chip-Para hediye etmeye başlayan Akbank, yeni kampanya hakkında detaylı bir açıklama yaptı. Akbank'ın açıklamasında kampanyadan faydalanmak için aranan şartlar da yer alıyor.Chip-Paraları hem ekstre ödemelerde hem de alışverişlerde kullandırma olanağı sunan Akbank, yeni kampanyasıyla beraber 16 Şubat ile 31 Mart 2023 tarihleri arasında, kampanyaya katılım sağlayan Axess üyesi BP istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapılacak 250 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt ya da otogaz harcamasına kısa mesaj ile katılımda bulunulması halinde 50 TL; Juzdan ile katılımda bulunulması halinde ise 60 TL Chip-Para hediye edeceğini açıkladı. Kampanyada kazanılan hediye Chip-Paraların 8 Nisan 2023 tarihine kadar harcanması gerektiğini hatırlatan banka, harcamaların tekrar kampanyaya katılan BP istasyonlarında gerçekleştirebileceğini aktardı. Bu sayede Akbank ile BP, müşterilerine akaryakıt alışverişlerinde 60 TL indirim sağlamaya başladı.Kampanyaya ilişkin bazı şartlar belirleyen Akbank ile BP, yapmış oldukları yazılı açıklamada bu şartları da iletti. Bu kapsamda, kısa mesaj ile cep telefonu üzerinden kampanyaya katılım için; "BP" yazıp 4566'ya kısa mesaj yollamanın yeterli olduğunu ileten Akbank, hak edilen Chip-Para hediyesinin kampanya koşulları gerçekleştirildikten sonra kartlara anında tanımlanacağını belirtti. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üzeri ilk harcamanın kampanyaya dahil edileceğini duyuran Akbank, ödemelerin ise Akbank Axess POS terminali aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini aktardı. Kampanyadan Axess, Axess Business, Free, Wings, Wings Business, Akbank Kart, Akbank kart Business,Axess KOBİ asıl ve bu kartlara bağlı ek kart sahiplerine faydalandıracak olan Akbank, Bank'O Card Axess kart sahiplerinin ise kampanyadan faydalanamayacağını belirtti.