Benzin fiyatı ile motorin fiyatı değişiyor! 8 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyatları







AKARYAKITA ÇİFTE ZAM







8 MAYIS PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

ANKARA

İZMİR

Geçtiğimiz hafta Brent ham petrolündeki düşüş nedeniyle hem benzinin hem de motorinin fiyatları arka arkaya düştü. Motorin litre fiyatına 1,30 litre indirim artı 49 kuruş indirim uygulandı. Benzinin litre fiyatı da 1,06 lira düştü. Fakat, son bilgilerde akaryakıt fiyatı şu anda artıyor. Peki benzin ve motorinin fiyatı ne olacak, kaç TL'den satılacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...Yurt dışında yüksek fiyatlar benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Pazartesi gece yarısından sonra motorine yaklaşık 66 kuruş zam gelmesi beklenirken benzine 43 kuruşluk bir artış bekleniyor.İstanbul'un yükselişinin ardından ortalama benzin fiyatı 19,71'e, motorin fiyatı ise 18,57'ye çıkacak. Ankara'da motorin 18,92 TL, benzin 20,08 TL'den satılıyor. İzmir'de ise benzin 20,06 TL'ye, motorine 19,00 TL'den satışa sunulacak.Benzin satış fiyatı: 19.28 TL Motorin satış fiyatı: 17.91 TL LPG (Otogaz) satış fiyatı: 10.50 TLBenzin satış fiyatı: 19.65 TL Motorin satış fiyatı: 18.26 TL LPG (Otogaz) satış fiyatı: 10.65 TLBenzin satış fiyatı: 19.63 TL Motorin satış fiyatı: 18.34 TL LPG (Otogaz) satış fiyatı: 10.54 TL