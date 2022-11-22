Benzin grubunda 3. indirim sevinci: 1,16 TL indirim bu gece uygulanıyor!







BENZİN İNDİRİMİ GÜNDEMDE











PETROLDE FİYATLAR İKİ AYIN FİYATLARININ ALTINDA

22 KASIM 2022 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına ilişkin sıcak bilgiler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ederken, akaryakıt fiyatlarına sevindirici bir açıklama yapıldı. Bir diğer düşüş de geçtiğimiz hafta iki kez düşen benzinin litre fiyatıyla ilgili. "Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş veya artış var mı?" Araç sahiplerinin geçen hafta akaryakıt indiriminin ardından konu gündemde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatlarındaki düşüşe bir yenisi daha eklendi.Geçen hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatı yüzde 77 ve 75 kuruş olarak düştü ve bu gece yarısından itibaren yeniden değişecek. Bu çerçevede benzin grubunun 1,16 TL düşmesi bekleniyor. En son 1,54 TL'lik düşüş ile birlikte litresi 24,84 TL'ye kadar düşen motorin grubunda bu hafta herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Uluslararası piyasada petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve Çin'den gelen petrol talebine ilişkin endişelerle iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Dünkü düşüşün ardından bir miktar toparlanan Brent tipi ham petrolün fiyatı bu sabah 87,65 doları gördü. Ham petrol 80.14 dolarda. Diğer bir unsur olan dolar kuru, 18.60'lı yıllarda istikrarını sürdürdü.İstanbul: Motorin 24,79 TL, Benzin 21,18 TL, LPG 10,54 TL Ankara: Motorin 24,89 TL, Benzin 21,32 TL, LPG 10,79 TL İzmir: Motorin 24,93 TL, Benzin 21,31 TL, LPG 10,54 TL