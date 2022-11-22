EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 12:35

Benzin grubunda 3. indirim sevinci: 1,16 TL indirim bu gece uygulanıyor!

Bu gece yarısından itibaren benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor. Pompa indirim yansıması ile; Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,03 TL'ye, Ankara'da 20,19 TL'ye ve İzmir'de 20,20 TL'ye düşecek.

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 12:35
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Benzin grubunda 3. indirim sevinci: 1,16 TL indirim bu gece uygulanıyor!


Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına ilişkin sıcak bilgiler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ederken, akaryakıt fiyatlarına sevindirici bir açıklama yapıldı. Bir diğer düşüş de geçtiğimiz hafta iki kez düşen benzinin litre fiyatıyla ilgili.

"Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş veya artış var mı?" Araç sahiplerinin geçen hafta akaryakıt indiriminin ardından konu gündemde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatlarındaki düşüşe bir yenisi daha eklendi.

BENZİN İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Benzin grubunda indirim



Geçen hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatı yüzde 77 ve 75 kuruş olarak düştü ve bu gece yarısından itibaren yeniden değişecek. Bu çerçevede benzin grubunun 1,16 TL düşmesi bekleniyor.

En son 1,54 TL'lik düşüş ile birlikte litresi 24,84 TL'ye kadar düşen motorin grubunda bu hafta herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

PETROLDE FİYATLAR İKİ AYIN FİYATLARININ ALTINDA

Uluslararası piyasada petrol fiyatları, güçlenen ABD doları ve Çin'den gelen petrol talebine ilişkin endişelerle iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Dünkü düşüşün ardından bir miktar toparlanan Brent tipi ham petrolün fiyatı bu sabah 87,65 doları gördü. Ham petrol 80.14 dolarda. Diğer bir unsur olan dolar kuru, 18.60'lı yıllarda istikrarını sürdürdü.

22 KASIM 2022 AKARYAKIT GÜNCEL FİYATLARI

İstanbul: Motorin 24,79 TL, Benzin 21,18 TL, LPG 10,54 TL

Ankara: Motorin 24,89 TL, Benzin 21,32 TL, LPG 10,79 TL

İzmir: Motorin 24,93 TL, Benzin 21,31 TL, LPG 10,54 TL

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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