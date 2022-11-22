Benzin grubunda 3. indirim sevinci: 1,16 TL indirim bu gece uygulanıyor!

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına ilişkin sıcak bilgiler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatları düşmeye devam ederken, akaryakıt fiyatlarına sevindirici bir açıklama yapıldı. Bir diğer düşüş de geçtiğimiz hafta iki kez düşen benzinin litre fiyatıyla ilgili. "Benzin ve motorin fiyatlarında düşüş veya artış var mı?" Araç sahiplerinin geçen hafta akaryakıt indiriminin ardından konu gündemde kalmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatlarındaki düşüşe bir yenisi daha eklendi.
BENZİN İNDİRİMİ GÜNDEMDE
Geçen hafta petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatı yüzde 77 ve 75 kuruş olarak düştü ve bu gece yarısından itibaren yeniden değişecek. Bu çerçevede benzin grubunun 1,16 TL düşmesi bekleniyor. En son 1,54 TL'lik düşüş ile birlikte litresi 24,84 TL'ye kadar düşen motorin grubunda bu hafta herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.