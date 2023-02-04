Benzin istasyonlarında yeni dönem! Yıllardır bedavaydı: Artık para ödenecek!







AKARYAKIT İSTASYONLARINDAKİ TUVALET ÜCRETLENDİRMESİ TEPKİ ÇEKTİ







YAKIT ALANA ÜCRETSİZ!

Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi İstanbul ilçelerindeki bazı akaryakıt istasyonlarının tuvaletleri ücretli olduğu ve yakıt alanlara tuvalet ücretsiz yazılı kağıtların astığı görüldü.İstanbul’un Sarıyer, Bahçelievler ve Beşiktaş gibi ilçelerindeki bazı akaryakıt istasyonları, tuvaletleri için giriş turnikeleri koymaya başladı. Tuvalet kullanımı ücretli olarak belirlenmiş durumda. Bazı istasyonlarda 1 lira, bazılarında ise 2 lira olarak belirlenen tuvalet girişlerinde tepki çekmeye başladı.Yakıt alanlara ücretsiz tuvalet kullanımını sağlamak için bazı akaryakıt istasyonları, giriş turnikelerinde "yakıt alanlara tuvalet ücretsiz" yazılı kağıtlar astı. Bu durum, İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarının tuvaletlerinin ücretli hale getirilmiş olmasının ardından kamuoyunda kısa sürede büyük tepki çekmeye başladı. Son günlerde bu konu hakkında sosyal medyada çok sayıda tartışma başlatıldı. Özellikle sosyal medyada tartışmaların yoğunlaştığı bu konuda en çok yakın tepki ise, akaryakıt istasyonlarının yakıt alanlara tuvaletlerini ücretsiz olarak sunması gerektiği yönünde. Bu tepkiler arasında tuvaletlerin ücretli hale gelmesinin, halkın ekonomik durumunu daha da zorlaştıracağı gibi, İstanbul'un turizm sektörünün zarar göreceği gibi çeşitli görüşler söyleniyor. İstanbul'da bulunan akaryakıt istasyonlarının tuvaletlerinin ücretli hale getirilmesi konusunda kamuoyunda oluşan tepkilerin ve tartışmaların her geçen gün daha da arttığı görülüyor.