Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih

Vakıfbank akaryakıt harcamalarına 60 TL kazandırıyor!







Kamu bankalarının Aralık ayı kampanyaları duyuruldu. Her kampanyasıyla müşterilerinin dikkatini çekmeyi başaran Vakıfbank, be sefer de kredi kartı müşterilerinin yüzünü güldürecek. Vakıfbank kredi kartı ile akaryakıt alışverişi yapanlar kampanyaya katılım sağlarlarsa 60 TL hediye kazanacaklar. İşte kampanya detayları… Akaryakıt fiyatları her geçen gün zamlanırken Vakıfbank’tan müşterilerine özel yeni kampanya açıklandı. Kampanya katılım koşullarını resmi internet sitesi üzerinden duyuran Vakıfbank, 4 kez 350 TL ve üzeri kartla akaryakıt alışverişlerinde 60 TL Worldpuan kazanacaklar. Cebinizde Vakıfbank kart var ise kampanya katılım koşullarını okuyarak mutlaka katılım sağlamalısınız.Vakıfkart resmi internet sitesinden yapılan kampanya duyurusunda, kredi kartı sahiplerinin 4 kez 350 TL ve üzerinde akaryakıt alışveriş yapmaları halinde 60 TL Worldpuan hediye edilecek. Kampanyanın 1 Aralık – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olduğu belirtilirken ayrıntılar ise şu şekilde sıralandı: Vakıfbank Worldcard ile 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde tek seferde yapılacak 4 adet 350 TL ve üzeri alışverişe 60 TL Worldpuan hediye edilecek. Kampanyanın müşteri bazında geçerli olduğu ifade edilirken ek kart ve sanal kart ile yapılan harcamaların kampanya kapsamında yer almayacağı ifade edildi.Ayrıca kampanyaya BusinessCard’lar, Bankomat Kart’lar, nakit çekim ve yurt dışı işlemleri, mail order, iade, iptal ve puan kullanımı işlemleri dahil edilmiyor. Bu kapsamda kampanyaya mutlaka katılım sağlanması gerekiyor. 60 TL puan kazanmak için Vakıfbank Mobil’de yer alan Cepte Kazan üzerinden Hemen Katıl butonuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Kazanılan puanlar 6 Ocak 2023 tarihine kadar karta yükleniyor, ertesi gün kullanıma açılıyor. Worldpuan’ların son kullanım tarihi ise 21 Ocak 2023 olarak belirtiliyor. Akaryakıt harcamalarınızda puan kazanmak için mutlaka kampanyaya katılmak gerekmektedir.