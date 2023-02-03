Benzin, motorin almadan önce dikkat! Cebinde bu karttan olana tamı tamına 60 TL para iadesi yapılacak! İşte son tarih

1 Ocak ila 15 Şubat tarihleri arasında Shell istasyonlarından aynı gün ve farklı günlerde yaptığınız ve akaryakıt almaya gittiğiniz en az 250 TL'lik akaryakıt veya otogaz alımı için Shell istasyonlarından MaxiPuan 60 Türk Lirası kazanma şansına sahip olabilirsiniz!
Kampanya süresi boyunca dilediğiniz zaman (alışveriş öncesi veya sonrası) katılabilirsiniz. kampanyaya katılmak için İşCep veya Maximum Mobil uygulamasında "Kampanyalar" alanından "Katıl" seçeneğine tıklayarak kampanyaya ücretsiz katılım sağlayabilirsiniz.
MAXİMUM ANLAŞMALI TÜM SHELL İSTASYONLARI
İş Bankası Maximo, Maximiles ve Privia markalı tüm bireysel kredi
kartları, banka kartları ve Maxipara kartları kampanyaya dahildir. Kampanya kapsamına girmeyen işlemler: Ticari Bankamatik ve Kredi Kartları, Vadematik Kart, Aidatsız Kartlar ile yapılan işlemler, Maximum Fırsat ve MaxiPuan üzerinden yapılan alışverişler, ürün iptal ve iade işlemleri, Maximum POS cihazı üzerinden yapılmayan işlemler kampanyaya dahil değildir. Ödülün Kullanılması: Kazanılan MaxiPuanlar yalnızca en yüksek Shell istasyonlarında görüntülenebilir ve yalnızca yakıt satın almak için kullanılabilir. MaxiPuanlarınız 22 Şubat 2023 tarihinde kartınıza yüklenecektir. MaxiPuanlarınız 31 Mart 2023 tarihinde (bu tarih dahil) sona erecektir. Maximil'e yüklenen puanlar MaxiMil'e dönüştürülemez ve MaxiMil'i kapatmak için Advance kullanılamaz. Müşteri kampanyadan bir defa yararlanarak maksimum 60 TL MaxiPuan kazanabilir. Türkiye İş Bankası A.Ş ve SHELL&TURCAS PETROL A.Ş. kampanya koşullarını önceden haber
vermeksizin değiştirme ve/veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutar.