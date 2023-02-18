EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 14:47

Benzin, motorin, LPG alanlar dikkat! Litre fiyatları değişti: İl il güncel akaryakıt fiyatları güncellendi!

Araç sürücülerine bir haber daha geldi. Piyasalardaki dalgalanmaların etkilediği akaryakıt fiyatları da bir zam geliyor bir indirim geliyor. Bu gece sürücülere kötü bir haber geldi. Güncel akaryakıt fiyatları nasıl? Detaylar haberlerde.

EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 14:47
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Benzin, motorin, LPG alanlar dikkat! Litre fiyatları değişti: İl il güncel akaryakıt fiyatları güncellendi!
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Akaryakıt fiyatlarına geçtiğimiz haftalarda indirim gelmişti. Bu indirim haberine sevinen araç sürücüleri bu hafta gelecek olan zam haberini duyunca bütün sevinci yarım kaldı. Benzine, motorine, LPG'ye art arda gelen zamlar vatandaşı çıkmaza soktu.

akaryakıta zam

AKARYAKITTA ZAM HABERİ



Ülke ekonomisinin kötü olduğu bu dönemlerde sürekli zam gelen akaryakıt fiyatları da vatandaşı bıktırdı. Araba kullanımın arttığı son yıllarda vatandaş gelen zamlar yüzünden aracını kullanmaktan vazgeçiyor. Genelde vatandaşlar özel aracını kullanmak yerine ya servisleri ya da toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Piyasalardaki dalgalanmalar akaryakıt piyasasını da etkiliyor. Doların Türk lirası karşısında artan değeri benzine, motorine zam gelmesine neden oluyor. Geçtiğimiz haftalarda indirim yapılan akaryakıt vatandaşları biraz olsun rahatlatmıştı. Fakat gelen yeni haberle araç sahiplerinin bütün sevinci geçti. Bu hafta yapılacağı duyurulan çifte zam haberi vatandaşın belini büktü. güncellenen akaryakıt fiyatları şu şekilde açıklandı.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

-Benzin litre fiyatı 21.24 TL

-Motorin litre fiyatı 21.63 TL

-LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

-Benzin litre fiyatı 21.16 TL

-Motorin litre fiyatı 21.66 TL

-LPG litre fiyatı 11.04 TL

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

-Anadolu Yakası 1 litre benzin : 20.89 TL

-Anadolu Yakası 1 litre motorin : 21.23 TL

-Anadolu Yakası 1 litre LPG : 10.75 TL

-Avrupa Yakası 1 litre benzin : 20.94 TL

-Avrupa Yakası 1 litre motorin : 21.29 TL

-Avrupa Yakası 1 litre LPG : 10.75 TL

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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