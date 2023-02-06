Halkbank'ın Paraf kredi kartına sahip olanlara 15 Şubat'a kadar motorin, LPG ve benzinde 60 TL indirim sağlayan kampanyası başlamıştır.
Finans
06 Şubat 2023 - 08:30
Benzin, motorin, LPG almaya gitmeden dikkat: Bunu yapan 60 TL kazanacak
Geçtiğimiz haftalarda TOGG, kendi uygulaması olan Trumore’un tanıtımını yapmıştı. TOGG yetkilileri, Trumore uygulaması ile TOGG için ön sipariş işlemlerinin yapılabileceğini de ifade etmişti.
Finans
06 Şubat 2023 - 08:30
TAKİP ET
HALKBANK'TAN PARAF KREDİ KARTINA SAHİP OLANLARA 60 TL İNDİRİM KAMPANYASI Halkbank, Paraf kredi kartına sahip olan müşterilerine motorin, LPG ve benzinde geçerli 60 TL'lik indirim yapma kampanyası başlatmıştır. Kampanyanın 15 Şubat tarihine kadar süreceği açıklanmıştır. Kampanya kapsamında Opet ve Sunpet istasyonlarında 4 adet 250 TL ve üzeri alışverişlerde, yapılan her harcamaya 60 TL hediye verilecek. Kampanya 1 Ocak tarihinde başlayarak 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kazanılan ParafPara'lar 15 Mart 2023 21:59'a kadar Paraf üyesi Opet ve Sunpet istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanılabilecektir. 15 Mart 2023 tarihinden sonra kullanılmayan ParafPara'lar 16 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve her müşteri toplamda en fazla 60 TL ParafPara kazanabilecektir. İşlemlerin mutlaka kayıt olduktan sonra ve Paraf POS'larından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişlerin sadece ilki kampanyaya dahilindedir. Ticari (Business, Esnaf ve KOBİ) kartlarla Paraf Mobil'den sadece asıl kart sahibi tarafından, “Kurumsal” sekmesinden giriş yapılarak katılım sağlanabilir. Turkcell, Vodafone, TürkTelekom, KKTCell ve KKTC Telsim operatörlerine ait numaralar ile 3404 ve 3444'e katılım SMS'i gönderilerek kampanyaya dahil olunabilecektir. Bu SMS'ler ücretsizdir ve kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Kampanyaya Paraf, Parafly, Paraf Genç, Parafree, Paraf Premium, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf Kadın ve Paraf Üreten Kadın kartları ile dahil olunabilmektedir. Ancak HalkCard, sanal kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
HALKBANK'TAN PARAF KREDİ KARTINA SAHİP OLANLARA 60 TL İNDİRİM KAMPANYASI Halkbank, Paraf kredi kartına sahip olan müşterilerine motorin, LPG ve benzinde geçerli 60 TL'lik indirim yapma kampanyası başlatmıştır. Kampanyanın 15 Şubat tarihine kadar süreceği açıklanmıştır. Kampanya kapsamında Opet ve Sunpet istasyonlarında 4 adet 250 TL ve üzeri alışverişlerde, yapılan her harcamaya 60 TL hediye verilecek. Kampanya 1 Ocak tarihinde başlayarak 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kazanılan ParafPara'lar 15 Mart 2023 21:59'a kadar Paraf üyesi Opet ve Sunpet istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanılabilecektir. 15 Mart 2023 tarihinden sonra kullanılmayan ParafPara'lar 16 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve her müşteri toplamda en fazla 60 TL ParafPara kazanabilecektir. İşlemlerin mutlaka kayıt olduktan sonra ve Paraf POS'larından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişlerin sadece ilki kampanyaya dahilindedir. Ticari (Business, Esnaf ve KOBİ) kartlarla Paraf Mobil'den sadece asıl kart sahibi tarafından, “Kurumsal” sekmesinden giriş yapılarak katılım sağlanabilir. Turkcell, Vodafone, TürkTelekom, KKTCell ve KKTC Telsim operatörlerine ait numaralar ile 3404 ve 3444'e katılım SMS'i gönderilerek kampanyaya dahil olunabilecektir. Bu SMS'ler ücretsizdir ve kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Kampanyaya Paraf, Parafly, Paraf Genç, Parafree, Paraf Premium, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf Kadın ve Paraf Üreten Kadın kartları ile dahil olunabilmektedir. Ancak HalkCard, sanal kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.
EDİTÖR