Finans
06 Şubat 2023 - 08:30

Benzin, motorin, LPG almaya gitmeden dikkat: Bunu yapan 60 TL kazanacak

Geçtiğimiz haftalarda TOGG, kendi uygulaması olan Trumore’un tanıtımını yapmıştı. TOGG yetkilileri, Trumore uygulaması ile TOGG için ön sipariş işlemlerinin yapılabileceğini de ifade etmişti.

Finans
06 Şubat 2023 - 08:30
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Benzin, motorin, LPG almaya gitmeden dikkat: Bunu yapan 60 TL kazanacak
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Halkbank'ın Paraf kredi kartına sahip olanlara 15 Şubat'a kadar motorin, LPG ve benzinde 60 TL indirim sağlayan kampanyası başlamıştır. 

HALKBANK'TAN PARAF KREDİ KARTINA SAHİP OLANLARA 60 TL İNDİRİM KAMPANYASI 

Halkbank, Paraf kredi kartına sahip olan müşterilerine motorin, LPG ve benzinde geçerli 60 TL'lik indirim yapma kampanyası başlatmıştır. Kampanyanın 15 Şubat tarihine kadar süreceği açıklanmıştır. Kampanya kapsamında Opet ve Sunpet istasyonlarında 4 adet 250 TL ve üzeri alışverişlerde, yapılan her harcamaya 60 TL hediye verilecek. 



 

Paraf

 

KAMPANYA 15 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDİYOR!

Kampanya 1 Ocak tarihinde başlayarak 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Kazanılan ParafPara'lar 15 Mart 2023 21:59'a kadar Paraf üyesi Opet ve Sunpet istasyonlarında yakıt alışverişlerinde kullanılabilecektir. 15 Mart 2023 tarihinden sonra kullanılmayan ParafPara'lar 16 Mart 2023 tarihinde geri alınacaktır. Kampanya müşteri bazındadır ve her müşteri toplamda en fazla 60 TL ParafPara kazanabilecektir. İşlemlerin mutlaka kayıt olduktan sonra ve Paraf POS'larından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aynı gün içinde yapılan 250 TL ve üzeri alışverişlerin sadece ilki kampanyaya dahilindedir. Ticari (Business, Esnaf ve KOBİ) kartlarla Paraf Mobil'den sadece asıl kart sahibi tarafından, “Kurumsal” sekmesinden giriş yapılarak katılım sağlanabilir. Turkcell, Vodafone, TürkTelekom, KKTCell ve KKTC Telsim operatörlerine ait numaralar ile 3404 ve 3444'e katılım SMS'i gönderilerek kampanyaya dahil olunabilecektir. Bu SMS'ler ücretsizdir ve kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir. Kampanyaya Paraf, Parafly, Paraf Genç, Parafree, Paraf Premium, Paraf Business, Paraf Esnaf, Paraf KOBİ, Eczacı Paraf, Eczacı Paraf KOBİ, Paraf Kadın ve Paraf Üreten Kadın kartları ile dahil olunabilmektedir. Ancak HalkCard, sanal kartlar ve ParafPara kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

 

HALKBANK PARAF KART NEDİR?

Halkbank Paraf Kart, Türkiye'nin en büyük ticari bankalarından biri olan Halkbank tarafından sunulan bir banka kartıdır. Kullanıcıların hem yurt içinde hem de yurt dışında alışveriş yapmalarına ve ATM'lerden nakit çekmelerine olanak tanıyan bir tür elektronik ödeme kartıdır.

Halkbank Paraf Kart, Türkiye'de tüketiciler için sorunsuz ve güvenli işlemler sağlayan bir banka kartı ağı olan Paraf sistemi üzerinde çalışmaktadır. Halkbank Paraf Kart ile kullanıcılar, online alışveriş, fatura ödemeleri ve para transferleri gibi çok çeşitli hizmetlere erişebiliyor. Kart ayrıca katılımcı işyerlerinde indirimler ve nakit para iadesi teklifleri gibi çeşitli ödüller ve avantajlar da sunuyor.

Halkbank Paraf Kart'ı kullanabilmek için kullanıcıların Halkbank'ta bir vadesiz hesabı olması gerekmektedir. Kart hesaba bağlanabilir ve işlemler otomatik olarak mevcut bakiyeden düşülür. Kart güvenlidir ve yetkisiz işlemleri önlemek için PIN ve çip teknolojisi de dahil olmak üzere çoklu güvenlik katmanları ile korunmaktadır.

Sonuç olarak, Halkbank Paraf Kart Türkiye'deki tüketiciler için kullanışlı ve çok yönlü bir ödeme seçeneğidir. Bir dizi özelliği ve avantajı ile alışveriş yapmak, nakit çekmek ve finansmanı yönetmek için güvenli ve emniyetli bir yol sunar.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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