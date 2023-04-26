Benzin, motorin, LPG'ye okkalı indirim duyuruldu! 15 Mayıs'a kadar bunu yapan yakıtı ucuza getirecek

Ziraat Bankası, kullanıcılarının yakıt ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomilerine katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlattı. 1 Nisan ve 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Bankkart anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından yapılacak 250 TL ve üzeri 4. akaryakıt harcamalarında kullanıcıların hesabına 75 TL Bankkart lira yatırılacak. Kampanya, Bankkart POS cihazı aracılığıyla farklı günlerde ve tek seferde gerçekleştirilecek akaryakıt harcamalarında geçerli olacak. Böylece kullanıcılar, yakıt ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda kazanç sağlayacaklar.
Kampanyaya katılım için ise birkaç işlem yapmak yeterli. Ziraat Bankası, 1 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya isteyen herkesin katılabileceğini duyurdu. Ancak, başvuru yapılmadan alınan yakıtlar kampanya kapsamına dahil edilmeyecek ve geri iadesi olmayacak. Bu nedenle, kampanyaya katılmak isteyenlerin mutlaka başvuru yapması gerekiyor. Katılım şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen farklı günlerde ve tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri toplamda 4 akaryakıt ve otogaz harcamaları için 75 TL Bankkart lira hediye edilecek. Bu Bankkart lira ile farklı yerlerde de harcamalar yapılabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, kullanıcılarına ekonomik açıdan katkı sağlarken aynı zamanda yakıt ihtiyaçlarını karşılamalarını da kolaylaştıracak. Kampanyanın geniş katılımıyla, kullanıcıların Bankkart lira kazanmaları ve daha fazla tasarruf etmeleri bekleniyor.