Benzin, motorin, LPG'ye okkalı indirim duyuruldu! 15 Mayıs'a kadar bunu yapan yakıtı ucuza getirecek













BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ziraat Bankası, kullanıcılarının yakıt ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomilerine katkı sağlamak için yeni bir kampanya başlattı. 1 Nisan ve 15 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Bankkart anlaşmalı akaryakıt istasyonlarından yapılacak 250 TL ve üzeri 4. akaryakıt harcamalarında kullanıcıların hesabına 75 TL Bankkart lira yatırılacak. Kampanya, Bankkart POS cihazı aracılığıyla farklı günlerde ve tek seferde gerçekleştirilecek akaryakıt harcamalarında geçerli olacak. Böylece kullanıcılar, yakıt ihtiyaçlarını giderirken aynı zamanda kazanç sağlayacaklar.Kampanyaya katılım için ise birkaç işlem yapmak yeterli. Ziraat Bankası, 1 Nisan ve 15 Mayıs tarihleri arasında Bankkart Mobil ve bankkart.com.tr üzerinden kampanyaya isteyen herkesin katılabileceğini duyurdu. Ancak, başvuru yapılmadan alınan yakıtlar kampanya kapsamına dahil edilmeyecek ve geri iadesi olmayacak. Bu nedenle, kampanyaya katılmak isteyenlerin mutlaka başvuru yapması gerekiyor. Katılım şartlarına uygun olarak gerçekleştirilen farklı günlerde ve tek seferde yapılan 250 TL ve üzeri toplamda 4 akaryakıt ve otogaz harcamaları için 75 TL Bankkart lira hediye edilecek. Bu Bankkart lira ile farklı yerlerde de harcamalar yapılabilecek. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası, kullanıcılarına ekonomik açıdan katkı sağlarken aynı zamanda yakıt ihtiyaçlarını karşılamalarını da kolaylaştıracak. Kampanyanın geniş katılımıyla, kullanıcıların Bankkart lira kazanmaları ve daha fazla tasarruf etmeleri bekleniyor.Ziraat Bankası, araç sahiplerine müjde vererek, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu kampanya, Bankkart sahiplerine özel olarak sunuluyor ve 15 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak. Ancak, kampanyaya katılım için bazı dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Öncelikle, kampanyaya sadece kartın asıl sahibi katılabilecek. Ek kartlar ile yapılan harcamalar ise asıl kart sahibi müşterinin hesabına tek tek aktarılacak. Ayrıca, Bankkart liraları kazanmak için yapılan harcamaların tamamı kampanya kapsamında değerlendirilecek ve kazanılan liralar, kullanıcıların hesaplarına 22 Mayıs 2023 tarihine kadar yüklenecek. Ancak, kampanya katılım koşullarında belirtilen bazı yönlendirmelere dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, Bankkart ile yapılan akaryakıt işlemlerinde iptal ya da iade işlemleri yapıldığı takdirde, alınan miktar kampanyaya dahil edilmeyecek. Ayrıca, işlem esnasında müşterinin hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda, kalan tutar hesap özetine borç olarak yansıtılacak. Kampanyanın detaylarına dikkat edilmesi ve kampanya koşullarının iyi anlaşılması, müşterilerin Bankkart liralarını kazanmaları açısından önemlidir. Bu nedenle, Bankkart sahiplerinin kampanya koşullarını ve yönlendirmelerini detaylı bir şekilde okumaları ve anlamaları önerilir.