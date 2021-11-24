EKONOMİ
24 Kasım 2021 - 21:09

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına beklenen zam geldi!

EKONOMİ
24 Kasım 2021 - 21:09
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Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına beklenen zam geldi!
Döviz kurlarının meydana getirdiği artışlar akaryakıt sektörünü de yakından etkiliyor. Dolar'da yaşanan artışlar sonrası ise benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına ise 1 lira 6 kuruş zam gelirken Otogaz (LPG) litre fiyatına 65 kuruş daha eklendi.




Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) edinilen bilgilere göre, yeni fiyat uygulamasının gerçekleştirilmesi sonrası Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzin 9,74 liradan satılacak. İstanbul'da 8,67 liradan  satılan benzinin litre fiyatı 9,69 liraya yükseltilirken benzin İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkmış olacak.






Motorine gelen yeni zamlar sonrasında ise Ankara'da ortalama 8,77 lira olan motorinin litre fiyatı 9,83 liraya yükseltilecek. İstanbul'da 8,71 lira olan motorin 9,77 liraya çıkarken, İzmir'de 8,79 lira olan motorin bu gece yarısından sonra 9,85 liradan satışa sunulacak.

Otogaz (LPG) fiyatlarına gelen yeni zamlardan sonra LPG, Ankara'da 8,05 liradan, İstanbul'da 8 liradan ve İzmir'de 7,88 liradan satılacak.
 
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