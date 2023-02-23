Benzin tabelalarına gelen indirimden sonra fiyatlar değişti! Sıra motorinde..













"HAM PETROLÜN FİYATLARI BELİRSİZLİĞE TABİ"

MOTORİNE 63 KURUŞ İNDİRİM

Petrol fiyatları, küresel alanda en çok yakıt tüketimi yapan ekonomisinde talep endişeleri ile birlikte düştü. Federal Rezerv Tutanakları'na katılanların çoğunun faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alması, akaryakıt fiyatlarında yeniden bir dalgalanma oluşturdu. Yurtdışındaki bu trendlere yanıt olarak benzinin litre fiyatına 23 Şubat'tan itibaren 48 kuruş indirim yapıldı. Sektör temsilcilerine göre dizel yakıtın bu gece yarısından itibaren 63 kuruş düşmesi bekleniyor. Küresel piyasalar, Fed tutanaklarıyla yeni bir haftaya başladı. Dün akşam 31 Ocak - 1 Şubat tarihleri ​​arasındaki paydaş toplantılarının tutanaklarını kamuoyu ile paylaştı. Federal Açık Piyasa Komitesinin düzenlemiş olduğu toplantıda faiz oranlarını 50 baz puan artırmayı planladıkları bilgisi geldi. Çoğu katılımcı, oranı 25 baz puan artırmaya karar verdi. Bu çerçevede Brent tipi ham petrolün de toplantıda çıkacak olan kararlara göre fiyat şekillenmesi yaşaması bekleniyor.2 gün önce 84,20 dolara kadar çıkan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 83,05 dolardan kapandı. Çarşamba günü saat 09:41'de Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,54 düşüşle 82,60 dolara kadar yaklaştı. Aynı dakikalarda West Texas Crude Oil (WTI) varili 75,88 dolar üzerinden satıldı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki para politikasına ilişkin belirsizlik fiyatların düşmesine katkıda bulundu. Dünya çapında artan enflasyon endişeleri, merkez bankalarının “şahin” politikalarına daha ne kadar devam edecekleri sorusunu gündeme getirdi. Bankaların “yanlış duruşu” sürdüreceği yönündeki beklentiler, talep endişelerini körüklüyor ve fiyatları aşağı çekiyor. Öte yandan, arz istikrarsızlığı ve Çin'de talebin canlanacağına dair beklentiler fiyatların gerisinde kalıyor. Teknik olarak Brent Petrol için 82.80-83.04 dolar aralığı direnç, 82.56 dolar-82.32 dolar aralığı ise destek olarak görülebilir.Bu kapsamda motorinin litre fiyatında değişim bekleniyor. Bu gece yarısı itibariyle motorinde 63 kuruş indirim yapılması beklenirken, gerçekleşen indirim sonrasında Anadolu yakasında 21,19 liradan fiyatlandırılan motorinin litre fiyatı indirimler nedeniyle 20,56 liraya düşecek. Ankara'da satılan ve fiyat tabelasında 21,62 lira görülen motorin indirim sonrası 20,99 liraya düşmesi beklenirken, İzmir'de ise litre fiyatı 21.66 liradan satılan motorin 21.03 liraya düşecek.