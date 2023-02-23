Petrol fiyatları, küresel alanda en çok yakıt tüketimi yapan ekonomisinde talep endişeleri ile birlikte düştü. Federal Rezerv Tutanakları'na katılanların çoğunun faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alması, akaryakıt fiyatlarında yeniden bir dalgalanma oluşturdu. Yurtdışındaki bu trendlere yanıt olarak benzinin litre fiyatına 23 Şubat'tan itibaren 48 kuruş indirim yapıldı. Sektör temsilcilerine göre dizel yakıtın bu gece yarısından itibaren 63 kuruş düşmesi bekleniyor. Küresel piyasalar, Fed tutanaklarıyla yeni bir haftaya başladı. Dün akşam 31 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasındaki paydaş toplantılarının tutanaklarını kamuoyu ile paylaştı. Federal Açık Piyasa Komitesinin düzenlemiş olduğu toplantıda faiz oranlarını 50 baz puan artırmayı planladıkları bilgisi geldi. Çoğu katılımcı, oranı 25 baz puan artırmaya karar verdi. Bu çerçevede Brent tipi ham petrolün de toplantıda çıkacak olan kararlara göre fiyat şekillenmesi yaşaması bekleniyor.
EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 13:04
Benzin tabelalarına gelen indirimden sonra fiyatlar değişti! Sıra motorinde..
Brent petrol fiyatları değişimi ve döviz kurları dalgalı seyri akaryakıt fiyatlarında değişimi devam ettiriyor. Bugün itibariyle benzin 46 kuruş daha düşük satılıyor. Gece yarısından itibaren geçerli olacak olan bir karar ile birlikte motorinin litre fiyatının 63 kuruş düşmesi bekleniyor.
EKONOMİ
23 Şubat 2023 - 13:04