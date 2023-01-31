Benzin ve motorin fiyatları 30 TL'yi aşmıştı! Akaryakıtta şaşırtan veri açıklandı! Zam mı indirim mi geliyor?







PETROL SANAYİ DERNEĞİ VERİLERİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI SATIŞ RAKAMLARI







MOTORİNDE DE DURUMLAR BENZİN İLE BENZER

PETDER VERİLERİ MOTORİN VE BENZİN SATIŞLARININ ARTIŞINI GÖSTERDİ

FİYATLAR REKOR KIRARKEN SATIŞLAR DA ARTTI

















2023 yılında benzin ve motorin satışlarında artış yaşanırken, benzin ve motorin fiyatları rekor seviyelerine ulaştı.2022 yılında benzin satışları 4 milyon 318 bin 488 metreküplere ulaştı ve yüzde 11.08 oranında artış gösterdi. İstanbul'da benzin litre fiyatı ortalama 21.08 TL'dir. Yıl başında benzin fiyatı 12.91 TL iken Haziran ayında yüzde 120 oranında artı ve 28.46 TL'ye çıktı, ancak Eylül ayında tekrar 18.66 TL'ye düştü ve yıl sonunda 19.46 TL'ye yükseldi.Motorin satışları 2022 yılında yüzde 0.12 artışla 30 milyon 865 bin 627 metreküplere ulaştı. Aralık ayında geçen yılına göre yüzde 4 oranında düşüş görüldü. Yıl başında 12.76 TL olan fiyat Haziran'da 29.99 TL'ye yükselirken, Eylül'de 22.07 TL'ye düştü. Yıl sonunda 23.38 TL'ye yükselen fiyat İstanbul'da ortalama 23.68 TL olarak satılıyor.2022 yılında benzin ve motorin satışları yükseldi. Petrol Sanayi Derneği'nin verilerine göre, benzin satışları yüzde 11.08 arttı ve 4 milyon 318 bin 488 metreküp oldu, motorin satışları ise yüzde 0.12 artışla 30 milyon 865 bin 627 metreküp seviyesine ulaştı. Seri zamlar yıl içinde benzin fiyatını yüzde 120, motorin fiyatını yüzde 135 oranında artırdı. İkinci yarıdaki indirimler sonrası fiyatlar yıl sonunda 19.46 TL (benzin) ve 23.38 TL (motorin) olarak yükseldi, bu yıllık artışı yüzde 44 (benzin) ve yüzde 73 (motorin) oranında belirledi.2022 yılında benzin ve motorin fiyatları İstanbul'da rekor seviyelerine ulaştı. Benzin litre fiyatı ortalama 21,08 TL ve motorin litre fiyatı ortalama 23,68 TL olarak satıldı. Petrol Sanayi Derneği verilerine göre, benzin ve motorin satışları Aralık ayında da artış gösterdi. Benzin satışları yüzde 6,14 artarak 407 bin 545 metreküp, motorin satışları ise yüzde 4,00 azalarak 2 milyon 901 bin 097 metreküplere ulaştı. Fuel oil satışları yüzde 0,48 artışla 31 bin 16 ton, gazyağı satışları yüzde 48,99 artışla 222 m3, otogaz satışları ise yüzde 37,56 artışla 285 bin 848 ton olarak gerçekleşti.